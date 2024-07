El presentador deportivo y exfutbolista Francisco Bazán, más conocido como ‘Paco’ Bazán, se sinceró en una reciente entrevista al diario Trome, donde reafirmó su decisión de mantener la promesa de castidad que hizo tras separarse de su esposa.

En la conversación con el citado medio, el conductor de “El Deportivo” aseguró que no pretende dejar de comulgar y confesó que, si bien siente temor de caer en la tentación, asegura que se mantiene firme en su decisión.

“Mi amor a la eucaristía, a recibir el cuerpo de Cristo, es más grande que mi amor al mundo. No pienso dejar de comulgar… Hace más de dos años que no hago el amor. Jesús te dice: ‘Carga tu cruz y sígueme’, pero también está claro que acercarse a él es volver a recargarte”, respondió Bazán.

Asimismo, Paco Bazán negó que haya sentido odio o algún sentimiento negativo por alguien. Eso sí, descartó dar detalles o actualizaciones sobre cómo se encuentra la relación con su expareja.

Por otro lado, Paco Bazán también habló sobre Jefferson Farfán y el calificativo ‘salta pa’tras’.

“Lo mencionaba con tanta bronca que al final me generó gracia. Porque no es solo para mí, también para todo aquel que no está en su galaxia. Como nadie tiene lo que él goza a nivel de plata y éxito, eres un pisa paja, que es como chusco o un NN. Le contestaba y sentía que debía seguir respondiendo. Cuando sientes eso, te haces daño tú mismo”, dijo.

