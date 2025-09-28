Paco Bazán reflexionó sobre sus errores y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con su ‘madrina’, Magaly Medina. Tras varios meses de distanciamiento e intercambios de mensajes públicos, el exfutbolista sorprendió al ofrecer disculpas a la popular ‘Urraca’.

El conductor de “El deportivo en otra cancha” se mostró arrepentido por su enfrentamiento con Magaly Medina y dijo que pronto “habría cositas”, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro.

“No puedo adelantar nada, pero el lunes habrá cositas, habrá reencuentros”, señaló el exfutbolista de Universitario de Deportes.

Magaly Medina se pronuncia sobre comentarios de Paco Bazán en el programa "El Deportivo". (Foto: Captura ATV)

“He recibido la crítica honesta y genuina. Magaly, a quien haya correspondido, me han hecho reflexionar y he sabido agradecer en silencio”, agregó Paco Bazán.

El anuncio de un posible reencuentro con Magaly Medina ha generado una gran cantidad de comentarios al respecto. Si bien Paco Bazán evitó dar detalles de esta posible reunión, es probable que se pueda dar en el set de “Magaly TV, la firme”.

Como se recuerda, el distanciamiento entre Magaly Medina y Paco Bazán empezó en mayo de este año. La ruptura se originó tras la reunión del exfutbolista con Jefferson Farfán, deportista con el que Medina mantiene un enfrentamiento legal.

Paco Bazán reconoce que le afectó alejamiento con Magaly Medina.

“Nuestro compañero de canal, el que me llama madrina y ha sido mi sobón de mucho tiempo, resulta que se fue envuelto en papel de regalo, con un moño enorme, a reunirse con Farfán… Pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio, y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán. Qué pena enterarse de estas cosas”, señaló Medina en su programa.