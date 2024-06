Paco Bazán y Jefferson Farfán siguen acaparando las portadas por sus recientes enfrentamientos públicos. Y es que el exarquero de Universitario de Deportes nuevamente le respondió a la ‘Foquita’, quien no dudó en mencionarlo durante su última entrevista a Leao Butrón en su podcast “Enfocados”.

El actual conductor de televisión comentó un video publicado en las redes sociales de “Enfocados” e ironizó con la entrevista que le hicieron a Leao Butrón, a quien calificó como el ‘súper héroe capitán descenso’.

“Harto picante en ‘Encuernados’ con el súper héroe ‘capitán descenso’. No me la pierdo. Felicitaciones a mi hermano Cucurucho y JR10 están en su prime. Lo mejor de lo mejor”, escribió Bazán en su comentario.

Según su mensaje, Paco Bazán haría referencia a la infidelidad que habría sufrido Jefferson Farfán en una pasada relación. Por si fuera poco, también llamó ‘capitán descenso’ a Leao Butrón, debido a que en la campaña 2020 descendió a segunda división con Alianza Lima, pero el club apeló al TAS y mantuvo la categoría.

Cabe señalar que el video en el que comentó Paco Bazán, Jefferson Farfán le envía un mensaje al exarquero, a quien le aclaró que no lo invitaría a su podcast. “Acá no puede venir cualquier pisa paja, no vas a venir”, dijo la ‘Foquita’ mientras se reía.