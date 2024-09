El exfutbolista y actual presentador de televisión Paco Bazán usó gran parte de su programa “El Deportivo en otra cancha” para responder de forma directa a Jesús Alzamora, quien en su programa de YouTube lo calificó como “odiador de niños” y “destructor de familias”.

Como se sabe, Jesús Alzamora recurrió a su programa de YouTube “La Lengua” para responder a las críticas de Paco Bazán, quien lo calificó de ‘CPP’ de los futbolistas y, respondió a los cuestionamientos del exfutbolista sobre porque usa un collar budista y un denario como pulsera.

En la reciente edición de “El deportivo en otra cancha”, Paco Bazán respondió de forma contundente y reveló que ha enviado una carta notarial a Jesús Alzamora.

“Podría pasar todo lo que has dicho, pero sería hacerte un favor y darte pantalla, no voy a ensuciar mi programa con tu discurso de insultos y falsedades”, empezó diciendo Paco Bazán.

“Ya mi abogado te envió la carta notarial y este ya es un tema que está en el escenario legal como corresponde. No volveré a pronunciarme al respecto. Si te molestó que diga que eres un sobón, debiste solucionarlo de otra manera. Prueba que yo sabía la historia personal de tu esposa y el significado de tu denario y collar, prueba que soy un odiador de niños, prueba que yo destruyo familias”, añadió el exarquero de la ‘U’.

Asimismo, Paco Bazán negó la versión de Jesús Alzamora, quien dijo en su programa de YouTube que habló con él en la Teletón 2023, y le explicó el significado de los símbolos religiosos que utiliza.

“Con la adrenalina que significa estar en la Teletón, peleando sol a sol para llegar a la meta ¿Habría un espacio para poder tener una conversación tan íntima y profunda? ¿Para contarle la odisea que han tenido que pasar para ser padre? ¿Tengo tres hijos hermosos, sería tan ruin de afectar? No pues (¿Me estás diciendo que Jesús mintió?) Yo no sé por qué ha dicho eso”, aseveró.

“Le doy un año para que muestre un video donde Francisco Bazán donde ataca o veja a su familia, eso no ha ocurrido. Yo no he opinado que Alzamora es una mala persona por usar una pulsera cristiana y un colar buda. A mí me gustaría que me demuestre por qué soy un odiador de niños… Yo no tenía idea que esas pulseras tenía esos significados”, sentenció.

