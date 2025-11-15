Melissa Linares, expareja de Paco Bazán y madre de su hija menor, rompió su silencio para desmentir que su motivación para acusarlo de abandono paternal responda por celos hacia Susana Alvarado, actual pareja del presentador televisivo.

A través de un enlace telefónico con 'Magaly TV: La Firme’, Linares desmintió que su aparición estuviera motivada por celos por la relación de Bazán con Alvarado, tras su ruptura en noviembre de 2022.

Sin embargo, en una contundente declaración, Melissa reveló que su verdadera motivación para hablar públicamente, tras años de mantenerse oculta, es velar por el bienestar de su hija.

“No, él está fuera de mi vida hace casi 3 años. Te voy a decir por qué ahora, porque estoy cansada de ver a mi hija sufrir. No aguanto un día más ver cómo se le rompe el corazón a mi hija, en serio” , detalló Linares.

Así, la expareja de Bazán también confirmó que sí mantuvo una relación sentimental con el conductor, producto de la cual tuvieron una hija.

“Claro que sí y tengo pruebas. Ha sido la relación más tóxica que he tenido en mi vida y ha sido con muchos huecos, de idas y venidas, hasta noviembre del 2022″, sostuvo Linares, visiblemente molesta.

Además, Linares arremetió contra el conductor por, presuntamente, haber negado el vínculo sentimental ante la producción del programa de Magaly Medina.

“Lo siento Paco, pero yo me voy a defender con la verdad, porque no voy a quedar mal para que quedes bien. Ya me cansé de aguantar tus humillaciones. Toda la gente que me conocen, lo han conocido a él” , dijo muy indignada.

En otro momento, Linares centró su denuncia en la presunta falta de compromiso de Bazán como padre, calificándolo de ‘ausente’ y asegurando que le causó numerosos episodios de abandono.

“Verla dormir llorando, cuando tengo que ver su carita preguntándome: ‘Mamá, ¿por qué mis amigas tienen papá y yo no? , ¿por qué no viene?, ¿por qué no me quiere?’. Ya me cansé" , contó.

Por último, Linares aclaró que su aparición pública es un último recurso para exigirle a Bazán que asuma sus responsabilidades paternales.