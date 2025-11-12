A raíz de las acusaciones de Melissa Linares, madre de su última hija, el conductor de televisión Paco Bazán se defendió mediante un comunicado difundido por su abogada en redes sociales, negando haber incumplido con la pensión alimentaria de la menor.

“Es importante dejar constancia de que existe un acta conciliatoria vigente respecto al aumento de los alimentos, la cual está siendo cumplida de manera puntual y en su totalidad” , señaló el presentador, quien además aclaró que “hasta la fecha no tiene ningún proceso judicial” en su contra.

Aunque se mostró dispuesto a responder a los “reclamos” de Melissa, precisó que lo hará “dentro del marco legal correspondiente”, lamentando la descontextualización de una conversación privada que, según dijo, ambos tuvieron.

Y es que, Linares había asegurado que Paco justificó su presunto incumplimiento señalando que ATV y Radio Romántica, medios donde trabaja, no le estarían pagando. Al respecto, el exarquero aclaró que se trató de un malentendido.

“La situación responde a una deficiencia en la facturación por parte de mi patrocinado, quien asume la responsabilidad de esta omisión contable y ya está corrigiendo y regularizando el asunto”, detalló en su documento.

Este fue el comunicado de Paco Bazán

Por otro lado, a través de su abogada, Bazán confirmó que mantiene un régimen de tenencia compartida y amorosa con sus dos hijos mayores, de su primera esposa, y que desea lograr un acuerdo similar con su última hija.

“Su propósito es mantener con su hija menor el mismo vínculo cercano y afectivo que tiene con sus hermanos, en un entorno familiar saludable”, indicó, agregando que no hará más declaraciones públicas, pues lo resolverá judicialmente.

Sin embargo, un adelanto de 'Magaly TV, la Firme’ reveló que Bazán se pronunciará en vivo para aclarar estos señalamientos.

Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares

¿Por qué fue denunciado Paco Bazán?

Melissa Linares, madre de la última hija del exfutbolista Paco Bazán ha emprendido acciones legales en su contra por el presunto incumplimiento de la pensión alimentaria que acordaron.

Y es que, tras varios años en el anonimato, Linares rompió su silencio en 'Arriba mi Gente’ para exigir que se respeten los derechos de la menor, ante las justificaciones de Bazán, quien dijo estar atravesando “problemas económicos”.

“[Lo demando] por incumplimiento de una conciliación anterior”, contó Linares en ‘Arriba mi Gente’, al precisar que el presentador “no cumple con su hija como él mismo lo firmó” en una presunta conciliación previa.

Paco Bazán y sus hijos

Según el reporte, la suma exacta que Linares reclama asciende a S/4 930 mensuales, y Bazán acumularía dos meses de deuda. “Como le digo a mi hija, quien no suma, no nos falta”, aseguró.

A su vez, Linares sostuvo que, a pesar del acuerdo de septiembre para aumentar el monto de pensión y que Bazán se hiciera cargo de los gastos de educación y seguro de salud, el exarquero no ha cumplido, por lo que debió asumir esa responsabilidad sola.

Melissa Linares, madre de su última hija, estaría solicitando S/ 4 900 mensuales por concepto de manutención para la menor | Foto: Instagram (@franciscobazan)

“Mi hija y yo estamos súper bien, el tema económico es lo que más me repercute cuando falla porque ella y yo estamos solas. Nunca le ha faltado nada porque estoy yo, pero no solamente soy yo la mamá”, comentó, para luego insistir: “Yo hago todo para que ella tenga todo lo que yo puedo darle, pero no solamente debería venir de mi parte”.

Paco Bazán tiene dos hijos con su primera esposa, Janice. Tras separarse, tuvo un breve romance con Melissa. Fruto de ese amor, nació su última hija, quien actualmente tendría 9 años.