Meses después de que Magaly Medina pusiera fin a su amistad con Paco Bazán, a quien solía llamar ‘ahijado’, el comentarista deportivo de ATV reveló que, en una reunión con el exfutbolista Jefferson Farfán, conocido enemigo mediático de la presentadora, este intercedió a su favor, pidiendo al exdeportista que desistiera de los juicios que había iniciado contra ella

En una entrevista con el diario Trome, el apodado ‘Galáctico’ de ATV negó haber traicionado la confianza de Medina, afirmando que su amistad no se terminó debido a la reunión que mantuvo con Farfán.

Sin embargo, relató que, frente a Jefferson, “sacó cara por Magaly”, pidiéndole que “pospusiera todos los temas judiciales, porque no tenían sentido y solo eran un show” . “Cuando hubo que defender a mi madrina , la defendí. Nos reímos un rato, nos dimos la mano y cada uno se fue a su casa” , contó.

Tras esto, el exarquero de Universitario aseguró que aún guarda cariño por Magaly, insinuando que mantiene la esperanza de retomar su amistad, ya que la comunicadora estaría molesta con él por desinformación.

“Hace poco la saludé porque nos cruzamos… y estaba ocupada revisando información, me miró y siguió al set. Hay que darle tiempo, está enfadada porque creo que no ha recibido toda la información" , relató.

No es la primera vez que Paco habla de Magaly. Y es que, en septiembre, se refirió al distanciamiento con la conductora, asegurando en ese momento que no existía un conflicto personal entre ellos.

“A Magaly le guardo respeto, hay admiración, y es la reina de ATV”, afirmó Bazán. Luego añadió: “Hace su trabajo y lo hace muy bien. Da su opinión y está en su derecho de hacer críticas”.

Paco Bazán ofreció estas declaraciones en el estreno de su unipersonal 'Se busca madrina' / ANTONIO MELGAREJO