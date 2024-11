El lanzamiento de Christian Cueva como cantante ha despertado la atención de todos y ha generado diversos comentarios, tanto a favor como en contra. Uno de los más recientes es el de Paco Bazán, quien en una reciente entrevista habló de la nueva faceta del popular ‘Aladino’.

En entrevista con el diario Trome, Paco Bazán celebró la decisión de Christian Cueva de incursionar en la música como cantante. Además, le aconsejó que se retire del fútbol para ejercer su nueva pasión.

“Con autotune canta mejor, pero que deje el fútbol, la música es lo suyo. Esto llena todos los vacíos que tiene. A Cueva le gusta ser el centro de atención, no creo que a Pamela Franco le guste que le roben el show”, dijo el conductor de ‘El deportivo’.

Asimismo, Bazán también habló de la reciente entrevista que ofreció Pamela Franco y Christian Cueva en Radiomar, donde aparecieron tomados de la mano y el futbolista confesó su amor por ella.

“Cueva la toma de la mano y ella se queda atrás, no he escuchado que Pamela diga que lo ama y es el hombre de su vida; eso me apena por Cuevita, que se le ve tan feliz, ilusionado”, aseguró.

Cabe señalar que, tras el lanzamiento del cover de “El Cervecero”, Christian Cueva respondió algunas preguntas de la prensa, entre ellas, si dejará el fútbol para ser cantante. “Cuando mi corazón ya no lata, dejo el fútbol”, precisó contundentemente.

