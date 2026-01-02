Paco Bazán vivió un 2025 cargado de emociones y diversos retos. En una reciente entrevista, el exfutbolista y actual presentador de televisión habló sobre Magaly Medina y señaló que la ‘Urraca’ no es imparcial con sus acciones.
En conversación con el diario Trome, Paco Bazán reconoció que no está “peleado” con Magaly Medina; sin embargo, su relación se resquebrajó luego que se reuniera con Jefferson Farfán en su casa.
LEE: Paco Bazán fue retirado del podcast ‘Ni loco ni santo’ por motivos personales
Según dijo Bazán, la reunión fue por una oferta de trabajo que no se concretó. Ahora, cuestiona que Magaly Medina no critique de la misma manera a María Pia Copello, quien trabajará con Paolo Guerrero.
“Con Magaly no me he peleado, lo cierto es que hizo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella, pero entiendo que es el negocio de la televisión. Resistí durante un año y sigo guardando la misma admiración por ella”, dijo Bazán.
“Yo me senté en la casa de Jefferson, con su producción, para escuchar una oferta de trabajo que no se concretó, ¿eso es traición? Lo de Jefferson no fue más allá de lo laboral, pero ahora veo que su amiga María Pía va a trabajar con Paolo Guerrero, quien la mandó a la cárcel y ha dicho al respecto que ‘negocios son negocios’. Entonces, ¿Dónde está la vara?”, agregó.
MÁS INFORMACIÓN: Pamela López admite que Paco Bazán intentó coquetear con ella: “Estaba bien alegrón”
Como se recuerda, Paco Bazán llamaba “madrina” a Magaly Medina hasta su reunión con la ‘Foquita’. Tras sostener este encuentro, la ‘Urraca’ empezó a criticar duramente al exfutbolista en reiteradas oportunidades, tanto por temas laborales como personales.
TE PUEDE INTERESAR
- Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado: “Que se abstenga de usar mi nombre”
- Erick Delgado rompe vínculo laboral con Paco Bazán: “Tenemos valores distintos”
- Luciana Fuster dedica emotivo mensaje a su hermana tras revelar delicada enfermedad
- Romina Gachoy revela que superó crisis matrimonial con Jean Paul: “Iniciar con fuerza el 2026”
- Modelo peruana Luren Márquez celebró cumpleaños junto a celebridades en Miami
Contenido sugerido
Contenido GEC