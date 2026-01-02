Paco Bazán vivió un 2025 cargado de emociones y diversos retos. En una reciente entrevista, el exfutbolista y actual presentador de televisión habló sobre Magaly Medina y señaló que la ‘Urraca’ no es imparcial con sus acciones.

En conversación con el diario Trome, Paco Bazán reconoció que no está “peleado” con Magaly Medina; sin embargo, su relación se resquebrajó luego que se reuniera con Jefferson Farfán en su casa.

Según dijo Bazán, la reunión fue por una oferta de trabajo que no se concretó. Ahora, cuestiona que Magaly Medina no critique de la misma manera a María Pia Copello, quien trabajará con Paolo Guerrero.

Magaly Medina se pronuncia sobre comentarios de Paco Bazán en el programa "El Deportivo". (Foto: Captura ATV)

“Con Magaly no me he peleado, lo cierto es que hizo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella, pero entiendo que es el negocio de la televisión. Resistí durante un año y sigo guardando la misma admiración por ella”, dijo Bazán.

“Yo me senté en la casa de Jefferson, con su producción, para escuchar una oferta de trabajo que no se concretó, ¿eso es traición? Lo de Jefferson no fue más allá de lo laboral, pero ahora veo que su amiga María Pía va a trabajar con Paolo Guerrero, quien la mandó a la cárcel y ha dicho al respecto que ‘negocios son negocios’. Entonces, ¿Dónde está la vara?”, agregó.

María Pía Copello, Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte y Peter Fajardo en el lanzamiento de +QTV

Como se recuerda, Paco Bazán llamaba “madrina” a Magaly Medina hasta su reunión con la ‘Foquita’. Tras sostener este encuentro, la ‘Urraca’ empezó a criticar duramente al exfutbolista en reiteradas oportunidades, tanto por temas laborales como personales.