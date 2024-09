El exfutbolista Paco Bazán aprovechó unos minutos de su programa de YouTube “NI loco ni santo” para hablar sobre las imágenes protagonizadas por Jesús Alzamora, donde se le ve besando a otra mujer que no es su esposa en Colombia. Según dijo el presentador de televisión, esta polémica no le alegra y respeta el dolor de María Paz Gonzales Vigil.

El tema comenzó porque Erick Delgado, también conductor del programa, le consultó si había visto el adelanto de “Magaly TV, la firme”, donde hay imágenes de un exconductor de televisión besando a una mujer que no es su esposa.

“Yo me he enterado por las promociones. Yo recién me entero. Yo trabajo en el canal, pero en ‘El deportivo en otra cancha’, no en el programa de Magaly Medina”, empezó diciendo Paco Bazán.

“Yo no me alegro de esto, no tengo nada que decir, soy respetuoso, sería un imbécil de mi parte hacer un comentario desde la venganza porque voy a afectar a una mujer, tengo que empatizar con lo que puede estar sufriendo su esposa, tengo que ser responsable no con el señor sino con la señora”, añadió.

Asimismo, Paco Bazán aseguró que no hablaría del tema ni lo llevaría por el lado personal, esto pese a que la semana pasada, en su canal de YouTube, Jesús Alzamora lo calificó de “ameba” y “odiador de niños” por cuestionar que use un denario católico y una cadena budista.

“En una situación que ha sido tan difícil, que me han dicho tantas cosas, yo esto no lo puedo hacer personal, yo no, tú sí, la gente sí, pero yo no, no lo puedo hacer personal y eso habla de respeto, yo respeto a Pazita”, aseguró.

“No es que quiera pegarla de fariselo, en este momento tengo que mantenerme al margen, por respeto a una mujer, a una madre de familia, es una persona que conozco de muchos años, todo mi respeto con ella, y porque le he mandado una carta notarial pidiéndole que se retracte”, agregó Bazán.