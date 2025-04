En una emotiva y contundente entrevista concedida al programa Magaly TV La Firme, Manuel Ramírez, padre de la modelo Darinka Ramírez, rompió su silencio para desmentir públicamente las recientes declaraciones de Jefferson Farfán. El exfutbolista había afirmado en América Hoy que habló con los padres de Darinka para asumir la responsabilidad de su hija, pero dejando claro que no deseaba mantener una relación con la madre de la menor.

Sin embargo, Manuel Ramírez dio una versión completamente opuesta. Según relató, Farfán jamás manifestó que no quería una relación con Darinka, sino que les pidió llevarse a su hija y a su nieta con el argumento de buscar una mejor comodidad para ambas.

“Lo que el señor manifiesta es mentira. Yo sinceramente le pediría que me mire a los ojos y me diga en mi cara que lo que me dijo no era verdad” , expresó con firmeza.

El padre de Darinka manifestó su frustración por lo que consideró una traición y una falta de respeto a su familia. “ Este señor nos ha pisoteado ” , declaró, haciendo referencia al cambio radical entre las promesas privadas de Farfán y sus declaraciones públicas. Según Ramírez, el exfutbolista les aseguró que se hacía cargo del bienestar de su hija y nieta, pero nunca mencionó que deseaba desvincularse emocionalmente de Darinka.

Asimismo, criticó que Farfán las haya llevado a vivir a un lugar sin condiciones mínimas para su comodidad, contradiciendo su argumento de que buscaba un entorno mejor para la bebé. “Nos dijo que se llevaría a mi hija y a mi nieta para que estuvieran más cómodas, pero jamás dijo que no quería tener relación con Darinka” , insistió.

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó si en ese momento consideró frenar la decisión, a lo que el señor Ramírez respondió sin dudar: “Cualquier padre no aceptaría que un hombre venga y le diga me voy a llevar a tu hija y a tu nieta a un lugar para que estén más cómodas, pero me las voy a llevar porque no tengo relación con tu hija” .

Manuel Ramírez también habló de la importancia del entorno familiar, señalando que su nieta ha crecido rodeada de amor de tatarabuelos, bisabuelos y abuelos. “Nosotros venimos de una familia constituida. Mi hija siempre quiso una familia unida”, señaló, lamentando que ese deseo haya sido empañado por lo que considera una actitud poco transparente de Farfán.