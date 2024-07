La participante brasileña Paloma Fiuza fue presentada como refuerzo de “Esto es guerra” luego de superar una fuerte lesión. Tras 10 meses lejos de la competencia, la popular chica reality regresó en busca de una nueva oportunidad y fue anunciada como integrante del equipo de los ‘combatientes’.

En su regreso al reality de América Televisión, Paloma Fiuza no pudo evitar emocionarse y derramar algunas lágrimas. Según dijo, considera al programa como su familia y está dispuesta a darlo todo por la competencia.

“Estoy muy emocionada, es muy bonito estar de nuevo acá, yo sé que mucha gente se quedó con las ganas de que yo siga compitiendo, bueno me fui por una lesión, pero ya estoy muy bien. Quiero agradecer a Peter, agradecer a Mariana, a Diego, al canal, a toda la gente de la producción porque se han portado súper bien conmigo”, fueron sus primeras palabras.

“Yo estoy bien y recuperada, claro que va a tener que ser de menos a más, pero estoy feliz, ustedes saben que me encanta la competencia, me encanta estar aquí. Mucho tiempo en Esto Es Guerra fue parte de mi vida, de mi familia, yo los tengo como mi familia, he vivido mucho tiempo acá y me encanta estar de regreso, muchas gracias por la oportunidad, gracias estoy feliz de verlos”, añadió.

Como se recuerda, en septiembre del año pasado, Paloma Fiuza sufrió una grave lesión a la rodilla durante una prueba física. Desde entonces, se mantuvo alejada del reality y de la pantalla chica. Ahora, espera recuperar su lugar como mejor competidora de ‘Esto es guerra’.

