La modelo brasileña Paloma Fiuza descartó tener una relación con Mario Hart, luego de que ambos fueran vinculados tras asistir a un reencuentro con exintegrantes del desaparecido ‘reality’ Combate, en medio del proceso de separación que afronta el piloto de autos con su aún esposa, Korina Rivadeneira.

La brasileña explicó que las especulaciones comenzaron a raíz de una reunión privada junto a figuras como Diana Sánchez y Zumba, precisando que su actual soltería le permite tener más vida social.

“Estoy soltera, estoy en una etapa que puedo hacer este tipo de reuniones. Toda la vida pasé como que en un programa de televisión muy encerrada y yo soy muy disciplinada. Ahora me estoy dando el tiempo de visitar amigos y de ver”, manifestó Fiuza en ‘Amor y Fuego’.

Paloma Fiuza sobre Mario Hart: Tenemos una linda amistad, pero nadie sabe el futuro

Sin embargo, aunque aclaró que entre ella y Mario solo existe una amistad, dejó entrever que, en el futuro, podría surgir un romance.

“Nosotros tenemos una linda amistad, pero no hay nada más. De repente, lo que pueda pasar en un futuro uno nunca sabe”, adelantó, añadiendo que prefiere mantener la calma mientras Hart “está solucionando su tema”.

Asimismo, confesó que los rumores le resultaron incómodos debido a que Hart se encuentra en pleno trámite de separación legal tras nueve años de matrimonio con Rivadeneira, modelo venezolana madre de sus hijos.

Mario Hart aborda rumores de separación con Korina Rivadeneira, enfatizando la privacidad familiar y reconociendo altibajos en su matrimonio. No confirma ni niega, pero asegura tranquilidad. La pareja ha reducido publicaciones conjuntas desde diciembre pasado, avivando especulaciones en programas como 'Amor y Fuego'. Destaca la importancia de la familia como prioridad.

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Por ello, Rivadeneira descartó sentir celos por los elogios que recibió el piloto de 39 años, luego de que Paloma confesara que le encanta porque lo considera un hombre atractivo e inteligente.

“Amo a Paloma Fiuza, lo que diga, está bien. Todo lo que diga está bien y que se caiga de risa. Ella es mi amiga, o sea, sea lo que sea que diga está bien. Si viene de ella siempre va a ser con la mejor de las intenciones”, declaró la actriz venezolana.

Finalmente, Paloma sostuvo que seguirá siendo vista junto a Mario debido al fuerte vínculo que los une desde "Combate", y enfatizó que no hay mala intención de su parte, mostrando su aprecio y respeto por Rivadeneira.

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