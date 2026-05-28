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Aunque negó que exista un vínculo con Mario Hart, dejó abierta las posibilidades al decir que "no se sabe lo que el futuro podría traer" | Foto: Archivo de Internet
Aunque negó que exista un vínculo con Mario Hart, dejó abierta las posibilidades al decir que "no se sabe lo que el futuro podría traer" | Foto: Archivo de Internet
Por Redacción EC

La modelo brasileña Paloma Fiuza descartó tener una relación con Mario Hart, luego de que ambos fueran vinculados tras asistir a un reencuentro con exintegrantes del desaparecido ‘reality’ Combate, en medio del proceso de separación que afronta el piloto de autos con su aún esposa, Korina Rivadeneira.

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