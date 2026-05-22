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Pamela Fiuza no descarta iniciar una relación con Mario Hart, pero pone sus condiciones. (Foto: +QTV Network)
Pamela Fiuza no descarta iniciar una relación con Mario Hart, pero pone sus condiciones. (Foto: +QTV Network)
Por Redacción EC

Paloma Fiuza se presentó en un canal de streaming para hablar sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con su amigo y excompañero de programa, Mario Hart. Al respecto, la brasileña no tuvo reparos en aceptar tener un romance con el piloto; sin embargo, tendría que cumplir ciertas condiciones.

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