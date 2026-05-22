Paloma Fiuza se presentó en un canal de streaming para hablar sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con su amigo y excompañero de programa, Mario Hart. Al respecto, la brasileña no tuvo reparos en aceptar tener un romance con el piloto; sin embargo, tendría que cumplir ciertas condiciones.

Durante una reciente participación en el podcast “Sin más que decir”, la exintegrante de “Esto es guerra” intentó desviar la mirada ante la pregunta de que sí podría iniciar un romance con Mario Hart. Ante esto, respondió que no podría dar un paso adelante mientras el piloto no aclare su situación personal.

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“Creo que él tiene que primero solucionar toda su situación… antes de que yo pueda decir cosas aquí que se van a malinterpretar”, manifestó la brasileña.

Paloma aseguró que está abierta a conocer personas.

“Yo estoy viviendo una etapa de mi vida donde estoy soltera, estoy libre, abierta para conocer”, agregó durante la conversación en el popular podcast.

Por otro lado, Paloma Fiuza tampoco fue ajena a responder sobre la buena relación que mantiene con el exchico reality desde que ambos formaban parte del programa “Combate”.

“Bueno, Mario es lindo, es educado, nos trata súper bien, creo que tenemos una confianza desde la época de ‘Combate’… Me encanta Mario, pero no en ese sentido (...) ¡Me cae súper bien!”, precisó Fiuza.

Mario Hart y Paloma Fiuza

Como se recuerda, Paloma Fiuza recientemente manifestó su interés por Mario Hart, quien en las últimas semanas vive una situación complicada con su esposa Korina Rivadeneira. Si bien ambos han optado por el silencio, algunas acciones evidenciarían su distanciamiento.