Paloma Fiuza se presentó en un canal de streaming para hablar sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con su amigo y excompañero de programa, Mario Hart. Al respecto, la brasileña no tuvo reparos en aceptar tener un romance con el piloto; sin embargo, tendría que cumplir ciertas condiciones.
Paloma Fiuza se presentó en un canal de streaming para hablar sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con su amigo y excompañero de programa, Mario Hart. Al respecto, la brasileña no tuvo reparos en aceptar tener un romance con el piloto; sin embargo, tendría que cumplir ciertas condiciones.
Durante una reciente participación en el podcast “Sin más que decir”, la exintegrante de “Esto es guerra” intentó desviar la mirada ante la pregunta de que sí podría iniciar un romance con Mario Hart. Ante esto, respondió que no podría dar un paso adelante mientras el piloto no aclare su situación personal.
“Bueno, Mario es lindo, es educado, nos trata súper bien, creo que tenemos una confianza desde la época de ‘Combate’… Me encanta Mario, pero no en ese sentido (...) ¡Me cae súper bien!”, precisó Fiuza.
Como se recuerda, Paloma Fiuza recientemente manifestó su interés por Mario Hart, quien en las últimas semanas vive una situación complicada con su esposa Korina Rivadeneira. Si bien ambos han optado por el silencio, algunas acciones evidenciarían su distanciamiento.
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