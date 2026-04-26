Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pamela Franco acompaña a Christian Cueva al estadio y celebra su gol. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)
Pamela Franco acompaña a Christian Cueva al estadio y celebra su gol. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

Si bien la relación de Pamela Franco y Christian Cueva empezó envuelta en la polémica, los famosos han logrado superar la barrera de las críticas para ahora disfrutar de un romance ante los ojos del mundo. Recientemente, la cantante dejó en claro que es la fan número 1 del futbolista.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.