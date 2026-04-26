Si bien la relación de Pamela Franco y Christian Cueva empezó envuelta en la polémica, los famosos han logrado superar la barrera de las críticas para ahora disfrutar de un romance ante los ojos del mundo. Recientemente, la cantante dejó en claro que es la fan número 1 del futbolista.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete de “Dile la verdad” sorprendió a sus seguidores al evidenciar que acompañó a Christian Cueva a un reciente partido en el estadio Miguel Grau del Callao.

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Pese al complicado horario y la lejanía del estadio ubicado en el ‘primer puerto’, la cantante llegó hasta la tribuna para celebrar el empate del Juan Pablo II, club de ‘Cuevita’, frente al Sport Boys del Callao.

Pamela Franco acompaña a Christian Cueva al estadio y celebra su gol. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

Por si fuera poco, Pamela Franco demostró que es la cábala del futbolista, ya que, con su presencia en la tribuna, Christian Cueva anotó un gol de penal y fue calificado como la figura del partido por los comentaristas del encuentro.

“Gol tuyo, felicidad mía. Siempre contigo. Te amo, Cueva”, escribió Pamela Franco en su story de Instagram, donde colocó imágenes del gol que anotó ‘Aladino’ para darle el empate a su club frente al cuadro ‘rosado’.

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La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva comenzó en medio de la controversia, ya que el futbolista aún mantenía una relación con su entonces esposa, lo que generó cuestionamientos y amplio debate en la opinión pública. Con el tiempo, la propia Franco reconoció que la situación estuvo marcada por versiones confusas sobre el estado sentimental del jugador.

Christian Cueva y Pamela Franco

A pesar de ello, ambos oficializaron su relación a finales de 2024 y desde entonces se han mostrado juntos públicamente, combinando su vida personal con proyectos profesionales. Ahora, los famosos no tienen problemas en darse muestras de afecto en público o mediante sus redes sociales.