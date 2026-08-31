Pamela Franco admitió que puso a prueba a Christian Cueva cuando empezaron a salir, ya que quería saber cómo manejaba sus emociones. (Foto: Captura de video -Trivu / Instagram - @pamelafrancoviera)
Pamela Franco admitió que puso a prueba a Christian Cueva cuando empezaron a salir, ya que quería saber cómo manejaba sus emociones. (Foto: Captura de video -Trivu / Instagram - @pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

Pamela Franco sorprendió al contar detalles poco conocidos de los primeros meses de su relación con Christian Cueva. Durante una entrevista en el podcast ‘Chimi Churri’, la cantante explicó que, debido a todo lo que había escuchado sobre el futbolista, decidió ponerlo a prueba para conocer cómo reaccionaba ante situaciones incómodas.

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