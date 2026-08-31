Pamela Franco sorprendió al contar detalles poco conocidos de los primeros meses de su relación con Christian Cueva. Durante una entrevista en el podcast ‘Chimi Churri’, la cantante explicó que, debido a todo lo que había escuchado sobre el futbolista, decidió ponerlo a prueba para conocer cómo reaccionaba ante situaciones incómodas.

La cumbiambera reconoció que deliberadamente buscaba incomodarlo para observar su comportamiento y comprobar si realmente podía controlar sus emociones. Según explicó, en aquel momento tenía dudas por las versiones que circulaban sobre Christian Cueva y quiso conocerlo más allá de lo que se decía públicamente.

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“Yo te voy a decir algo: cuando yo empecé mi relación, escuchaba tantas cosas, yo lo sacaba de quicio. Estuvo mal de mi parte, quizá, pero yo lo sacaba de quicio para ver hasta dónde podía llegar”, confesó Pamela Franco durante la conversación.

Pamela Franco admitió que puso a prueba a Christian Cueva cuando empezaron a salir, ya que quería saber cómo manejaba sus emociones. (Foto: Captura de video -Trivu)

La artista aseguró que, pese a aquellas provocaciones, Cueva demostró tener capacidad para manejar sus emociones. Franco incluso señaló que, desde su perspectiva, ella puede ser una persona más intensa dentro de la relación, aunque descartó haber vivido episodios de maltrato por parte del futbolista.

“Nunca he tenido episodio de maltratos, jamás. Yo lo he encontrado intenso cuando inició nuestra relación, pero nunca conmigo, jamás. Yo creo que soy más intensa”, afirmó la intérprete, quien también destacó la forma en que su pareja afronta las discusiones.

Pamela Franco reconoció que, como cualquier pareja, ambos tienen diferencias y pueden discutir, pero aseguró que existe un límite que ninguno cruza. “Nosotros discutimos, tenemos diferencias, pero no nos agredimos ni con la boca”, sostuvo, al describir la dinámica que mantiene actualmente con el jugador.

Pamela Franco acompaña a Christian Cueva al estadio y celebra su gol. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

Durante la misma entrevista, Pamela Franco también fue consultada sobre la posibilidad de que Christian Cueva todavía tenga sentimientos amorosos por Pamela López. La cantante reaccionó sorprendida ante la pregunta y descartó que exista un sentimiento de amor entre ellos, aunque admitió que nunca se había detenido a pensar en esa posibilidad.