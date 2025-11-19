La cantante Pamela Franco aseguró que, tras su separación de Christian Domínguez, enfrenta un incremento significativo en los gastos del hogar y destina actualmente más dinero que su expareja a la manutención de su hija. Aunque existe una conciliación que establece que los costos deben dividirse en partes iguales, la artista reveló que en la práctica ella cubre más del 50% de lo necesario para garantizar el bienestar de la menor.

En conversación con Verónica Linares, Franco explicó que la tenencia principal implica asumir la mayoría de los compromisos económicos del día a día, además de gastos extra relacionados con la salud y el desarrollo de su hija.

“Por la conciliación tenemos 50/50, pero como yo la tengo y una como madre quiere darle todo lo mejor, yo como madre doy más del 50% ”, indicó. La cantante detalló que entre los gastos figuran terapias y un estilo de vida que considera fundamental para el crecimiento de la niña.

Asimismo, comparó el esfuerzo económico con el de familias que tienen más de un hijo. “Todo lo económico… respeto a las mamás que tienen muchos hijos, pero con mi hija es como si tuviese dos económicamente” , afirmó, remarcando que la pensión proporcionada por Domínguez no cubre la totalidad de las necesidades.

Pamela Franco sostiene que su aporte económico por su hija supera al de Christian Domínguez. (Foto: Redes sociales)

Descarta tener un hijo con Christian Cueva por ahora

Durante la entrevista, Franco también habló sobre su actual relación con Christian Cueva y descartó la posibilidad de agrandar la familia en el corto plazo. Explicó que ambos atraviesan procesos personales importantes y que la prioridad es estabilizar su situación actual.

“ La verdad ahorita no creo. Tenemos una prioridad muy importante… En este momento, pensar en eso no. Hay que pasar la página bien, que él cierre sus cosas que tiene que cerrar”, comentó.

Añadió que cualquier decisión respecto al futuro debe considerar no solo el aspecto emocional, sino también el económico: “Tener otro bebé es una responsabilidad muy grande… económicamente es importante tenerlo en cuenta” .

Franco reiteró que desde que asumió la tenencia principal busca garantizar estabilidad y bienestar para su hija, destinando sus recursos a la educación, salud y desarrollo de la menor.