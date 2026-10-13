Pamela Franco sorprendió al anunciar la creación de una organización no gubernamental (ONG) destinada a brindar apoyo a niños con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias. La cantante presentó este proyecto social durante un evento en el que también inauguró un centro genético.

La iniciativa, denominada “Manos Azules en el Mundo de TEA”, nace de su experiencia personal como madre de una niña con autismo. La artista explicó que conoce las dificultades que enfrentan numerosas familias para acceder a orientación, acompañamiento y atención especializada para sus hijos.

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“No se trata solamente del proyecto, sino también del compromiso social que llevamos dentro, porque lo vivimos y queremos compartirlo con otras madres”, manifestó Franco, quien destacó la importancia de construir una red de apoyo para quienes atraviesan situaciones similares.

Pamela Franco presentó una iniciativa social inspirada en su experiencia personal como madre. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Asimismo, la cantante reconoció que muchas familias carecen de recursos suficientes para afrontar las necesidades de sus hijos. “Esta ONG quiere luchar porque sabemos lo difícil que es y que no todos tenemos las mismas condiciones”, expresó durante la presentación de su iniciativa.

Christian Cueva respalda el proyecto de Pamela Franco

La actividad contó con la presencia de Christian Cueva, pareja de la cantante, además de figuras como Xiomy Kanashiro, Luis Guadalupe y Rocío Miranda. Los invitados acompañaron a Franco durante la presentación de sus nuevos proyectos fuera de los escenarios.

Por su parte, el futbolista expresó su felicidad por esta nueva etapa profesional de su pareja. “Yo creo que todo lo que uno en la vida se propone es difícil, pero nunca imposible, así que yo muy feliz por ella”, declaró ante las cámaras de “Amor y Fuego”.

Christian Cueva y Pamela Franco juntos ahora que son pareja. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

Finalmente, Pamela Franco señaló que espera sumar personas e instituciones comprometidas con esta causa. Aunque todavía no detalló los programas que ofrecerá la organización, manifestó su intención de brindar orientación y respaldo a familias de niños con autismo, especialmente aquellas con menores recursos económicos.