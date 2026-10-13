Pamela Franco presentó una iniciativa social inspirada en su experiencia personal como madre. (Foto: Instagram / @arribamigente.oficial)
Pamela Franco presentó una iniciativa social inspirada en su experiencia personal como madre. (Foto: Instagram / @arribamigente.oficial)
Por Redacción EC

Pamela Franco sorprendió al anunciar la creación de una organización no gubernamental (ONG) destinada a brindar apoyo a niños con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias. La cantante presentó este proyecto social durante un evento en el que también inauguró un centro genético.

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