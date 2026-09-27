Pamela Franco anunció grandes proyectos en su vida junto a Christian Cueva. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)
Pamela Franco anunció grandes proyectos en su vida junto a Christian Cueva. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

Pamela Franco volvió a referirse a su relación con Christian Cueva. La cantante sorprendió durante una reciente entrevista al revelar que prepara un importante anuncio junto al futbolista y utilizó una particular frase que ha generado sospechas de un posible embarazo: “Un nuevo hijo”.

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