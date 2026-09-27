Pamela Franco volvió a referirse a su relación con Christian Cueva. La cantante sorprendió durante una reciente entrevista al revelar que prepara un importante anuncio junto al futbolista y utilizó una particular frase que ha generado sospechas de un posible embarazo: “Un nuevo hijo”.

La revelación ocurrió durante una conversación con el programa “Desvelados”. En un primer momento, la intérprete de “Dile la verdad” habló sobre su nueva faceta empresarial y adelantó que el próximo 8 de octubre inaugurará un centro relacionado con el rubro de la salud, aunque evitó brindar mayores detalles.

LEE TAMBIÉN: Pamela Franco espera el divorcio de Christian Cueva con Pamela López

Sin embargo, Pamela aseguró que ese no era el único proyecto que tenía preparado. “También voy a anunciar algo que realmente lo tengo en el pecho, que quería hacer hace algún tiempo atrás”, comentó, despertando inmediatamente la curiosidad de la reportera.

Pamela Franco sorprendió con una revelación que dejó a todos con la duda sobre lo que prepara junto a ‘Aladino’.

Ante sus palabras, la entrevistadora comenzó a plantearle diferentes posibilidades y le preguntó si se trataba de un embarazo o incluso de un posible matrimonio con Christian Cueva. Lejos de despejar las dudas, Franco aumentó el misterio al responder directamente: “Un nuevo hijo”.

La cantante no aclaró si utilizó la expresión de manera literal ni confirmó encontrarse embarazada. Sin embargo, durante la misma conversación reconoció que le gustaría tener un hijo varón, declaración que incrementó las especulaciones alrededor del anuncio que realizará próximamente.

Pamela Franco también destacó el apoyo que viene recibiendo de ‘Aladino’ en esta nueva etapa de su vida. “Mi amorcito, que estamos proyectándonos a hacer cosas”, expresó la artista, quien aseguró que ambos vienen pensando en nuevos proyectos mientras ella incursiona en diferentes emprendimientos.

Pamela Franco aseguró que está “muy enamorada” del Christian Cueva. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que la idea de agrandar la familia no ha sido ajena a la pareja, ya que anteriormente han manifestado su deseo de formar una familia más grande. Eso sí, todavía no han hablado de compromiso ni matrimonio.