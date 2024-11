La historia de amor entre Pamela Franco y Christian Cueva da un giro inesperado luego que el programa “América Hoy” mostrara imágenes de la cantante con una ecografía en la mano, esto luego de oficializar su relación con el futbolista en un reciente concierto donde compartió con el popular ‘Aladino’ sobre el escenario.

El programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna muestra a la cantante a bordo de una camioneta, pero en sus manos revisa unos archivos, que al acomodarlos muestra la ecografía de un bebé.

“¿Si no es ella de quién es el bebé?”, preguntó Janet Barboza tras ver el video presentado en “América Hoy”.

Pamela Franco muestra ecografía

Cabe señalar que el programa no precisó que Pamela Franco esté en la dulce espera de su segundo bebé. Además, Edson Dávila señaló que la cantante hace poco se habría sometido a una liposucción, por lo que no podría estar embarazada.

Christian Cueva le dice “te amo” a Pamela Franco

En una reciente conversación telefónica, Christian Cueva habló con el programa “Sin lenguas en los pelos” y calificó a Pamela Franco como “el amor de mi vida”. Además, aseguró que la apoyará en todo lo que haga.

“Es parte de la vida, estamos ahí siempre con ella, apoyándola y feliz por eso, feliz por todos sus éxitos”, dijo el futbolista.

“Quiero hacer las cosas bien con ella y las cosas bien en mi vida. Siempre voy a querer mejor para ella y la amo con toda mi alma”, añadió en su declaración, dejando en claro que mantiene una relación con Pamela Franco.

Por su parte, Pamela Franco quedó sorprendida por las palabras de Christian Cueva y se mostró nerviosa en lo que siguió de la entrevista. “Es que no sé qué decir... me dejó fría, siempre me pone así. No me ha desgradado que lo diga, jamás, pero no sé qué responder”, declaró.

