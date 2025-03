Tras la emisión del episodio de ‘El Valor de la Verdad’ con Pamela López, donde se destaparon nuevos detalles sobre su relación con Christian Cueva, tanto Pamela Franco como el futbolista decidieron dar su versión en el podcast ‘Doble Sentido’. Sin embargo, la conversación no tardó en encenderse cuando la cantante expresó su molestia y decepción hacia su expareja, Christian Domínguez, exigiendo que asuma su responsabilidad como padre.

Durante la charla, Christian Cueva comenzó a reconocer su responsabilidad en los problemas que han rodeado su relación con Franco.

“ Yo soy responsable de toda esta situación , el gran responsable soy yo” , declaró el futbolista, admitiendo que sus acciones fueron el origen de muchos conflictos y que, en su momento, ya había pedido perdón a sus padres e hijos.

Sin embargo, la cantante de cumbia no dejó pasar la oportunidad para exigir que la responsabilidad también recaiga en Christian Domínguez, el padre de su hija.

“ El papá de mi hija también debería salir y tenerlos bien puestos porque yo no soy una enamorada más en su vida. Él sabe lo que hemos vivido durante la relación y cómo me he portado yo con él , cómo he sido como madre, como mujer en mi casa, con él”, expresó Franco con evidente enojo.

La conversación se volvió más intensa cuando Roxana Molina, moderadora del podcast, le preguntó si sentía que Christian Domínguez estaba evadiendo su responsabilidad. La respuesta de Franco fue tajante:

“ Las manos, sí, se las está lavando. Y se bañó. Y sabe él” , afirmó con ironía, dejando claro que el cantante estaba tratando de desentenderse de la situación.

Además, Franco reveló que su última conversación con Domínguez fue frustrante, ya que él no abordó los problemas de manera adulta ni consideró las consecuencias de sus actos.

La cumbiambera también quiso aclarar que, aunque el final de su anterior relación fue mediático y polémico, su convivencia no fue un calvario. “ Mi relación no fue tormentosa , no, no, no. El término fue escandaloso” , afirmó.

Sin embargo, resaltó que, a diferencia de la actual pareja de Domínguez, ella nunca salió a hablar mal de él ni de las personas involucradas. A pesar de todo, siempre priorizó a su hija y nunca impidió que el cantante tuviera contacto con ella.