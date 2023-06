La cantante Pamela Franco reapareció en televisión en “Mande quien mande”, donde aseguró que Christian Domínguez es el celoso en su relación. Sin embargo, tras el programa se animó a contar detalles sobre el romance que tiene con el también intérprete de cumbia.

En conversación con América Espectáculos, Pamela Franco reafirmó que no es celosa y que tampoco le da motivos a Christian Domínguez para que lo sea; sin embargo, él trata de cuidarla hasta en lo más mínimo.

“Tampoco es que le doy motivos, nosotros nos dedicamos full al trabajo, pero por ahí siempre me dicen que yo soy, lo que no saben es que él está más detrás de mí que yo de él. Él me está cuidando más, es celoso. Yo lo tomo como que me cuida, él es celoso, yo no soy celosa, por favor”, contó Pamela Franco.

Pamela Franco estuvo en 'Mande quien mande'

Asimismo, Pamela Franco reafirmó que la base de su relación es la confianza, por lo que, a lo largo de sus más de tres años de relación, nunca le ha revisado su celular.

“Nunca le reviso el celular, la verdad, y eso que cuando llegamos a casa los celulares los tiramos por ahí. Él podría agarrar mi celular, yo podría agarrar el suyo porque tenemos nuestras claves, pero creo que no hay necesidad. Si ya llegamos a ese punto es porque algo está mal y si algo está mal, para que estar con una persona que te hace sentir mal”, aclaró.

“Vamos para los 4 años, estamos formando una familia y la convivencia no es fácil. Todo lo que sea para mejorar, estamos dispuestos”, agregó la cantante, quien también reveló que está llevando terapia psicológica para enfrentar algunas “mochilas” del pasado.

