Pamela Franco se presentará este sábado 18 de enero en “La noche del rojo imperial”, fiesta que organiza el Club Cienciano para iniciar las actividades del 2025.

Mediante una publicación en redes sociales, tanto el club deportivo como la cantante, anunciaron el evento que se realizará en el Estadio Inca Garcilaso, en Cusco, a partir de las 6 p.m.

“¡Este sábado la cumbia se hace presente en ‘La Noche del Rojo Imperial’!”, escribió la institución. El evento será especial, ya que Cienciano fue el equipo de fútbol de Christian Cueva hasta finales de 2024, actual pareja de Pamela.

Las entradas para la fiesta están disponibles en Joinnus, Yape, La Tienda del Papá y en Supermercados Orión, estos últimos ubicados en la Ciudad Imperial.

Al respecto de su anuncio, Pamela no brindó más declaraciones, pero algunos seguidores del Cienciano hicieron notar su disconformidad por esta inclusión, citando la falta de presencia de otros géneros musicales nacionales.

Un usuario de Instagram comentó: “Teniendo bandas de nuestro folklore, rock, etc., me traes alguien que solo sabe figurar”. Otro se refirió a los escándalos de indisciplina de Christian Cueva, diciendo: “Nada en contra de la cantante, pero con esto está demostrando que aplaude la indisciplina”.

Pamela Franco pone condición a Domínguez para aceptar su relación con Karla Tarazona: ¿cuál fue?





Ante las especulaciones sobre un posible romance entre el cantante Christian Domínguez y la conductora Karla Tarazona, Pamela Franco, expareja de Domínguez, expresó que no tiene inconvenientes con su relación, siempre y cuando cumplan la condición de respetar, amar y cuidar a la hija que ambos tienen en común.

“[...] Si él es feliz, si no ha sido feliz conmigo, si no me quiere a mí, si está feliz con ella, cada quien tiene que estar en su lugar y punto”, dijo Pamela. En ese sentido, Franco aseguró que no tendrá inconvenientes con Tarazona, siempre que respete y quiera a su hija. “Si esa mujer quiere a mi hija, bienvenida sea”, declaró en “Amor y Fuego”.

Por su parte, Domínguez y Tarazona negaron una reconciliación, pero no dudaron en mostrarse juntos y gestos románticos. Recientemente, la pareja disfrutó de unas vacaciones en Panamá, donde compartieron varias publicaciones románticas en redes sociales. “[...] Fue un viaje bonito entre ‘patas’”, declaró Karla.