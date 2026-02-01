Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”

Pamela Franco sigue demostrando que su amor por Christian Cueva es más grande que cualquier problema. Esta vez, la cantante no tuvo reparos en elogiar a ‘Cuevita’ tras su debut con gol en su nuevo club Juan Pablo II College.

A través de sus stories de Instagram, la cantante de cumbia compartió un fragmento del penal pateado por ‘Aladino’ y que terminó sumando en el empate entre su club y el FC Cajamarca, en la liga peruana de fútbol.

La imagen muestra a Christian Cueva pateando con firmeza el penal y convirtiendo su primer gol de la temporada. Junto al video, Pamela Franco escribió un breve, pero significativo mensaje.

“Te amo, mi vida. Eres el mejor”, fue el texto que acompañó el video, junto a emojis de un balón de fútbol y un corazón rojo.

Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana. (Foto: Captura de Instagram)

De esta manera, Pamela Franco demuestra que está al pendiente de todos los logros del futbolista Christian Cueva, quien debutó como capitán en su nuevo club.

Recientemente, Christian Cueva sorprendió a Pamela Franco con un arreglo de rosas y le dedicó un romántico mensaje en redes sociales, donde le agradeció por llegar a su vida y apoyarlo siempre.