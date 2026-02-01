Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”

Escuchar
(2 min)
Por Redacción EC

Pamela Franco sigue demostrando que su amor por Christian Cueva es más grande que cualquier problema. Esta vez, la cantante no tuvo reparos en elogiar a ‘Cuevita’ tras su debut con gol en su nuevo club Juan Pablo II College.

