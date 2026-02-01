Pamela Franco celebra debut con gol de Christian Cueva en la liga peruana: “Eres el mejor”

Pamela Francosigue demostrando que su amor por Christian Cueva es más grande que cualquier problema. Esta vez, la cantante no tuvo reparos en elogiar a ‘Cuevita’ tras su debut con gol en su nuevo club Juan Pablo II College.
Pamela Francosigue demostrando que su amor por Christian Cueva es más grande que cualquier problema. Esta vez, la cantante no tuvo reparos en elogiar a ‘Cuevita’ tras su debut con gol en su nuevo club Juan Pablo II College.
A través de sus stories de Instagram, la cantante de cumbia compartió un fragmento del penal pateado por ‘Aladino’ y que terminó sumando en el empate entre su club y el FC Cajamarca, en la liga peruana de fútbol.