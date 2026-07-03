La lujosa fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, por sus 38 años, ha sorprendido a más de uno por la gran celebración. El programa “Amor y Fuego” reveló que el costo total del evento habría superado los S/65 mil, una cifra elevada debido al nivel de producción y los detalles exclusivos que formaron parte del onomástico de la cantante.

Según el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la celebración reunió a aproximadamente 150 invitados en un amplio local acondicionado para la ocasión. La fiesta incluyó una decoración de mesas de primer nivel, cuyo valor superó los S/5 mil, así como una zona especial para la torta y una mesa de delicateses.

El servicio de catering habría representado uno de los mayores gastos de la celebración, con un costo estimado de S/27 mil. El informe emitido en “Amor y Fuego” señala que el valor por invitado fue de aproximadamente S/180, considerando la asistencia de unas 150 personas.

La producción musical fue otro de los factores que incrementó el presupuesto de la celebración. La Orquesta Zaperoko habría cobrado cerca de S/17 mil por su presentación en vivo, mientras que el DJ contratado percibió alrededor de S/1,500 por varias horas de música.

A ello se sumó el montaje de la infraestructura, que incluyó toldo, pista de baile e iluminación, con un costo estimado de S/7 mil, según detalla el citado medio de espectáculos.

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Uno de los momentos más comentados de la noche fue la serenata de mariachis organizada para Pamela Franco. Según reveló una integrante de la agrupación musical en declaraciones recogidas por “Amor y Fuego”, el show habría tenido un costo cercano a los 8 mil dólares, monto que habría sido asumido por Christian Cueva como parte de la sorpresa para su pareja.

La celebración por los 38 años de Pamela Franco sorprendió por la cantidad de invitados y los exclusivos servicios contratados. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

El informe también incluyó otros gastos, como la compra de 100 sanguchones por S/1,500, el pago de derechos de autor a Apdayc y Unimpro por S/1,000, y el alquiler de un grupo electrógeno, valorizado en S/1,200.

Con base en estas estimaciones, “Amor y Fuego” calculó que la celebración habría superado los S/65 mil entre producción, catering, artistas y otros servicios. Sin embargo, Pamela Franco y Christian Cueva no han confirmado oficialmente el presupuesto de la fiesta.