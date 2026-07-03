La celebración por los 38 años de Pamela Franco sorprendió por la cantidad de invitados y los exclusivos servicios contratados. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)
La celebración por los 38 años de Pamela Franco sorprendió por la cantidad de invitados y los exclusivos servicios contratados. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

La lujosa fiesta de cumpleaños de Pamela Franco, por sus 38 años, ha sorprendido a más de uno por la gran celebración. El programa “Amor y Fuego” reveló que el costo total del evento habría superado los S/65 mil, una cifra elevada debido al nivel de producción y los detalles exclusivos que formaron parte del onomástico de la cantante.

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