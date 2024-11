Tras haber oficializado su relación, Pamela Franco y Christian Cueva no se ocultan más y disfrutan al máximo cada instante juntos. La última muestra de amor llegó de parte de la cantante, quien recurrió a sus redes sociales para compartir, por primera vez, una fotografía al lado del futbolista.

A través de sus stories en su cuenta de Instagram, Pamela Franco publicó una fotografía al lado de Christian Cueva, con quien aparece abrazada a bordo de un vehículo. La imagen llega acompañada de un breve, pero romántico mensaje.

“Siempre juntos”, es el texto que acompaña la publicación compartida con el futbolista. La imagen está acompañada del emoji de un corazón, demostrando así que su relación va por buen camino.

Pamela Franco comparte su primera fotografía al lado de Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)

Pamela Franco confiesa estar enamorada de Christian Cueva

En una reciente entrevista, al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

