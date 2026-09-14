Pamela Franco sorprendió al hablar de su relación con Christian Cueva durante una entrevista en el pódcast de Edson Dávila. La cantante respondió qué fue lo primero que la enamoró del futbolista y descartó que el dinero haya sido un factor determinante.

El popular ‘Giselo’ le planteó una pregunta directa y le dio tres opciones: “la labia, el físico o la billetera de ‘Aladino’”. Pamela no dudó en responder y aseguró entre risas: “Yo plata no he visto ahí, por Dios”, generando risas y sorpresa en en Edson.

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La intérprete de “Dile la verdad” explicó que, más allá de las palabras o el aspecto físico, existe una conexión especial entre ambos. “Más que la labia, porque él es habladorcito, tiene su floro, yo tengo con él algo que es difícil encontrar, que es ‘piel’”, señaló.

Pamela Franco contesta que lo primero que le enamoró de Christian Cueva es la 'química' que hay entre ellos.

“Hay química. ¿No te ha pasado eso en tu vida? Eso, pasión. Es que eso no te pasa así nomás con alguien”, agregó la cantante, reconociendo que es lo que más le gusta de su actual pareja.

Ante la posibilidad de que su comentario fuera interpretado como que Cueva no tiene dinero, la cantante hizo una precisión. ‘Giselo’ le preguntó si acaso el futbolista era “pelagato”; es decir, sin ingresos económicos considerables, a lo que ella respondió: “No, es chambeador”.

De esta manera, Pamela dejó claro que su comentario no apuntaba a cuestionar la situación económica del futbolista, sino a remarcar que el dinero no fue aquello que llamó su atención. Para ella, la atracción y la química tuvieron mayor peso.

Pamela Franco acompaña a Christian Cueva al estadio y celebra su gol. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

La cantante también habló durante la entrevista sobre su distanciamiento de Melanie Martínez. Pamela aseguró sentirse decepcionada por algunas declaraciones de la artista y rechazó que haya buscado sacar algún beneficio de la relación que tuvieron.