Pamela Franco confiesa que es lo que más la enamora de Christian Cueva: “Hay química”. (Foto: Instagram / @edsonpaquemas - @pamelafrancoviera)
Pamela Franco confiesa que es lo que más la enamora de Christian Cueva: “Hay química”. (Foto: Instagram / @edsonpaquemas - @pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

Pamela Franco sorprendió al hablar de su relación con Christian Cueva durante una entrevista en el pódcast de Edson Dávila. La cantante respondió qué fue lo primero que la enamoró del futbolista y descartó que el dinero haya sido un factor determinante.

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