Pamela Franco estuvo como invitada en “Preguntas Que Arden”, programa que Christopher Gianotti conduce por su canal de YouTube, e hizo grandes revelaciones sobre su vida personal y su relación con Christian Domínguez.

Luego de celebrar su tercer aniversario y de romper con la llamada “maldición de los 3 años”, la cantante de cumbia confesó que sí ha pensado en contraer matrimonio con el líder de la “Gran Orquesta Internacional”.

“Sí lo he pensado desde chiquita (casarme), como todas las mujeres me imagino, pero mi sueño era tener un hijo. Cómo le dije a Cristian ahora tenemos un sueño más importante y si después de esto lo cumplimos, vendría el matrimonio. Lo hago por mi hija y porque creo que a mi mamá le hubiese gustado”, reveló la cumbiambera.

En otro momento, Pamela Franco terminó revelando que no estaría dispuesta a gastar grandes sumas de dinero para la realización de su boda, y que por el contrario, esta sería por canje y con la presencia solo de sus amigos más cercanos.

“(Me casaría) con vestido blanco sí por qué no, no me gustaría gastar mucho, yo no entiendo a las personas que gastan, aunque respeto, porque es una pérdida es plata que la puedo disfrutar en otra cosa o invertir en otra cosa. Quiero canje sí porque igual van a rajar. Sí me gustaría (casarme), pero sería algo muy sencillo y con la gente que realmente quiere verte feliz. La gente viene a comer a chupar y a rajar. Sí, me caso va a ser canje así que rajen nomas”, acotó.