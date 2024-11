Pamela Franco no oculta más su relación con Christian Cueva y recientemente ha ofrecido diversas entrevistas en las que no solo habla de su romance con el futbolista, sino también de temas vinculados a su vida privada, como la reciente imagen del programa “América Hoy”, en la que aparece con una ecografía en la mano.

En una entrevista con el programa “El Reventonazo de la Chola”, la cantante de cumbia reveló que fue una persona que pertenece a la producción de “América Hoy” quien le dio el sobre que contenía la foto de la ecografía.

Según dijo, cuando estuvo embarazada de hija María Cataleya, el programa matutino le preparó una sorpresa y le pidieron que envíe fotos de su bebé, las cuales nunca le devolvieron. Ahora, mientras salía de una entrevista en un programa de YouTube, se acercaron a ella para devolver las instantáneas.

“Justo fui a grabar a un programa y me encontré a alguien que pertenecía a la producción del programa ‘América Hoy’, da la casualidad, y me dice ‘tengo un regalo’ y le dije ‘¿Qué regalo?’. Era de que hace muchos años cuando estaba embarazada a punto de dar a luz, me la pidieron para hacerme una sorpresa, un cuadro que todavía lo tengo de esa ecografía y no me la había devuelto y yo no me acordaba”, contó.

Como se recuerda, en “América Hoy” se presentaron imágenes de Pamela Franco abriendo un sobre y revisando las imágenes de una ecografía. Al respecto, las conductoras del programa se mostraron sorprendidas.

“Si no es ella, ¿de quién es el bebé?”, cuestionó Janet Barboza en aquella oportunidad.

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

Christian Domínguez habla sobre Cueva