La cantante Pamela Franco decidió salir al frente para responder a las especulaciones en torno a un presunto embarazo, fruto de su relación con el futbolista Christian Cueva. Los rumores empezaron al ver a la cantante con una pronunciada barriga.

A través de sus redes sociales, Pamela Franco respondió sobre el tema y aclaró que no está esperando un hijo de ‘Cuevita’, sino que solo se trata de un ligero sobrepeso por una alimentación desbalanceada.

“Muchos comentarios sobre este tema. Bueno, mi gente, les cuento que después de algunos panes con chicharrón y su rico tamal... la vida también se goza; sin embargo, ahora volvemos a la vida fitness en el gimnasio”, señaló Pamela Franco.

“A ver si nos invitan una caja de chelas porque hoy vamos a tomar hasta olvidarnos de nuestro nombre, antes de estar sufriendo por un amor”, agregó la cantante.

De esta manera, Pamela Franco aclaró que un ligero sobrepeso es el responsable de que ahora luzca trajes enteros durante sus presentaciones.

Eso sí, muchos seguidores de la cantante siguen especulando que Pamela Franco estaría esperando el tiempo prudente para anunciar un posible embarazo, fruto de su relación con Christian Cueva.