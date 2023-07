Pamela Franco dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños a Christian Domínguez mediante sus redes sociales. Esto se da luego que Kurt Villavicencio, conocido popularmente como ‘Metiche’, asegurara que el cumbiambero habría sacado los pies del pato.

“Brindo por ti mi amor en este día especial, por una vida llena de salud, amor y llena de bendiciones. Te amamos. En este y todos los días de tu vida solo quiero verte sonreír. En los buenos y malos momentos juntos. Te amo mi amor. Feliz cumpleaños mi hermoso”, escribió la cantante de cumbia.

¿Qué dijo ‘Metiche’?

Kurt Villavicencio, comentó que Christian Domínguez estaría cansado de su relación con Pamela Franco desde hace tiempo. Además, recomendó a los programas de espectáculos que sigan al cantante, pues ya le habría sido infiel a la madre de su última hija.

“Su deseo ¿sabes cuál es? Ya separarse de Pamela Franco, porque está harto ya desde hace rato. Yo no entiendo como las cámaras de espectáculos no lo ‘ampayan’ hasta ahora, en este país tenemos dos programas de Magaly Medina y el de Rodrigo González, los camarógrafos y paparazis están yendo por los lugares equivocados. Síganlo, yo no más les digo eso, porque este ya sacó los pies del plato, hace rato”, dijo ‘Metiche’.