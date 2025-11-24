El pasado domingo 23 de noviembre, el futbolista Christian Cueva cumplió 34 años y Pamela Franco, su pareja, no fue ajena a la celebración. Pese a la distancia, la cantante le dedicó un romántico mensaje a través de sus redes sociales.

Aunque no pasaron juntos el cumpleaños del futbolista, Pamela Franco no fue ajena a la celebración y tuvo un romántico detalle con Christian Cueva, quien se encuentra en Ecuador con su club Emelec.

En su publicación, Pamela Franco mostró imágenes inéditas de la relación que mantiene con Christian Cueva, con videos en los que se les ve a ambos enamorados y dándose apasionados besos.

Christian Cueva le responde con un "Te amo", detalle que tuvo Pamela Franco por su cumpleaños número 34.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón”, escribió la cantante, Por su parte, ‘Aladino’ no dudó en repostear las imágenes con un breve, pero significativo: “te amo”.

Pamela Franco le dedica romántico mensaje cumpleañero a Christian Cueva.

Cabe recordar que Pamela Franco y Christian Cueva mantienen una relación que inició con la polémica por la infidelidad del futbolista a su entonces esposa, Pamela López, con la cantante de cumbia. Pese a que lo negaron en un inicio, finalmente terminaron revelando la verdad.

Ahora, Pamela Franco y Christian Cueva no ocultan su amor y, pese a la distancia, suelen viajar con frecuencia para encontrarse. La cantante aprovecha sus visitas a Ecuador para realizar algunas presentaciones y el futbolista viene a Perú también para visitar a sus hijos.