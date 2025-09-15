Pamela Franco no pasó por alto las recientes declaraciones de Pamela López, quien calificó con sarcasmo a Christian Cueva como un “malcriadito de cara” por haberse sometido a procedimientos estéticos.

La cantante fue abordada por el programa Amor y Fuego y respondió con naturalidad a los cuestionamientos en torno a su pareja.

Franco utilizó un tono desenfadado para restar importancia a la polémica y, entre sonrisas, aseguró que no se sintió ofendida.

”Hay muchísimas personas que somos malcriadas, porque yo también me he hecho mis retoques. También seré una malcriadita, entonces”, expresó, defendiendo la decisión del futbolista.

La intérprete añadió que someterse a este tipo de intervenciones es una elección personal y que muchas personas recurren a ellas en algún momento de sus vidas. “Todas las personas que nos hemos hecho retoquitos en algún momento de nuestras vidas seremos malcriaditos”, señaló, con un guiño irónico hacia los comentarios que recibió Cueva.

Con estas declaraciones, Franco mostró su respaldo público al jugador, quien en las últimas semanas ha estado en el centro de la prensa de espectáculos debido a sus cambios físicos y a la controversia con su aún esposa, Pamela López.

Desmiente rumores de embarazo

Pamela Franco aclaró los rumores sobre un posible embarazo con Christian Cueva. La cantante descartó estar esperando un bebé y tomó con humor las especulaciones surgidas tras un reciente show. “No, no por el momento”, señaló, aunque no descartó que pueda ocurrir más adelante.