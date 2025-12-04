Ante las críticas que ha recibo por incluir al futbolista Christian Cueva en su nueva serie de conciertos, la cantante Pamela Franco defendió esta colaboración, negando que se trate de una estrategia oportunista.

De esta manera, la chimbotana defendió su “Cervecero Tour” y destacó el total respaldo de su pareja, Cueva, asegurando que el proyecto fue planeado meses antes.

Pamela Franco y Christian Cueva muestran su amor. (@pamelafrancoviera)

“Estoy contenta la verdad porque nosotros disfrutamos mucho en el escenario, cantando, más allá de un trabajo nos une muchísimo la música (...) ya lo habíamos planificado hace meses atrás”, declaró en América TV. “Si me quiere apoyar que me apoye”

Por otro lado, Pamela también anunció el lanzamiento de un nuevo tema junto con Cueva. “Para todos los que dicen que me cuelgo de él, no me importa, es mi pareja y si me quiere apoyar que me apoye”, declaró.

Respecto a la situación futbolística de Cueva, tras su salida del club Emelec, Franco evitó pronunciarse, asegurando que ese ámbito es exclusiva competencia del jugador. Al respecto, Christian no se ha pronunciado.

Tras dejar el Emelec, Cueva se une a Pamela Franco para el 'Cervecero Tour', con presentaciones de hasta S/ 70 000

Según ‘Magaly TV la Firme’, la cumbiambera estaría cobrando hasta S/ 70 000 por presentarse con Cueva en el escenario a cantar sus versiones de ‘El cervecero’, ‘Hasta el fin del mundo’, ‘Nos queremos y qué’.

“Pamela Franco y orquesta sola está saliendo en 50 (mil), para Año Nuevo. Si en caso contratas a Christian te dejamos a 70 (mil), adicional a eso tendrías que comprar pasajes para tres personas” , señaló.

Esto pues, según su mánager, los interesados deberán cubrir pasajes de ida y vuelta, hospedaje y movilidad tanto para la cantante, su pareja Christian y el personal de seguridad de este último.