Pamela Franco confirmó que Christian Cueva se sumará a algunas de sus presentaciones y será parte de sus giras musicales. Según dijo, la decisión de ingresar con fuerza al mundo de la música es algo que conversaron hace mucho tiempo.

Según explicó Pamela, Christian Cueva disfruta mucho subirse a los escenarios, por lo que ella es feliz siempre y cuando su pareja la ayude. Además, precisó que ambos disfrutan estar sobre el escenario.

“Estoy contenta la verdad porque nosotros disfrutamos mucho en el escenario, cantando, más allá de un trabajo nos une muchísimo la música… ya lo habíamos planificado hace meses atrás”, explicó la cantante a América Espectáculos.

Pamela tiene un nuevo tema con Christian

Asimismo, Pamela Franco prefirió hacer caso omiso a las críticas hacia ‘Cuevita’ luego de que se supo que el futbolista rescindió contrato con el Emelec de Ecuador. Según precisó, eso es algo que le compete netamente a Cueva.

No obstante, aseguró que pronto lanzará un tema inédito, grabado con el futbolista, y que no le importa las críticas en su contra. Más aún cuando se reveló que cobraría S/70 mil por un show unto a Christian Cueva.

Declaraciones de la mánager de Pamela Franco

“Se viene un tema inédito para todos los que dicen que me cuelgo de él, no me importa, es mi pareja y si me quiere apoyar que me apoye… Me falta el videoclip para lanzarlo. Se van a matar de la risa con la canción”, precisó.