Pamela Franco salió al frente para celebrar el reencuentro entre Christian Cueva y sus hijos, esto tras llegar a una conciliación con Pamela López por el régimen de visitas a los menores. Asimismo, la cantante defendió el rol de padre del futbolista.

En conversación con “Amor y Fuego”, Pamela Franco habló escuetamente de su reacción al ver a Christian Cueva feliz con sus hijos. Eso sí, prefirió no dar mayores detalles sobre esta situación.

“Te repito, en ese tema he tratado de no hablar mucho porque se malinterpreta, prefiero mantenerme al margen. Si él es feliz, yo también voy a compartir esa felicidad”, respondió Franco al citado medio.

Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva.

Asimismo, Pamela Franco también defendió la labor de Christian Cueva como padre y se refirió a las recientes declaraciones de Pamela López, quien resaltó un cambio positivo en el futbolista tras el reencuentro con sus hijos.

“Decir que ahora es un buen padre y antes no lo fue, es demasiado fuerte. Yo prefiero no tocar eso. Todas las personas pasamos por momentos, cometemos errores, nos levantamos. Cada quien elige la vida que quiere vivir, mejorando siempre”, resaltó la cantante de cumbia.

Pamela Franco protagonizó romántico reencuentro con Christian Cueva en Ecuador. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, en una reciente entrevista con “Esta noche”, Pamela López resaltó que, en esta oportunidad, Christian Cueva tuvo un comportamiento correcto con sus hijos, algo distinto a lo que venía haciendo.

“Se ha comportado de una manera distinta a todas las otras veces que se ha comportado con mis hijos. Por ejemplo, las veces que salía, era salir con la nana, totalmente diferente, pero el día de ayer y anteayer, lo han disfrutado porque han sido ellos y su papá”, resaltó la madre de los hijos del futbolista.