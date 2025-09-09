Pamela Franco salió al frente para celebrar el reencuentro entre Christian Cueva y sus hijos, esto tras llegar a una conciliación con Pamela López por el régimen de visitas a los menores. Asimismo, la cantante defendió el rol de padre del futbolista.
En conversación con “Amor y Fuego”, Pamela Franco habló escuetamente de su reacción al ver a Christian Cueva feliz con sus hijos. Eso sí, prefirió no dar mayores detalles sobre esta situación.
LEE: Pamela López y Christian Cueva “empiezan un camino de reconciliación”, afirma Rosario Sasieta
“Te repito, en ese tema he tratado de no hablar mucho porque se malinterpreta, prefiero mantenerme al margen. Si él es feliz, yo también voy a compartir esa felicidad”, respondió Franco al citado medio.
Asimismo, Pamela Franco también defendió la labor de Christian Cueva como padre y se refirió a las recientes declaraciones de Pamela López, quien resaltó un cambio positivo en el futbolista tras el reencuentro con sus hijos.
“Decir que ahora es un buen padre y antes no lo fue, es demasiado fuerte. Yo prefiero no tocar eso. Todas las personas pasamos por momentos, cometemos errores, nos levantamos. Cada quien elige la vida que quiere vivir, mejorando siempre”, resaltó la cantante de cumbia.
MÁS INFORMACIÓN: Christian Cueva denuncia que le suplantaron su identidad y pide ayuda a sus seguidores
Como se recuerda, en una reciente entrevista con “Esta noche”, Pamela López resaltó que, en esta oportunidad, Christian Cueva tuvo un comportamiento correcto con sus hijos, algo distinto a lo que venía haciendo.
“Se ha comportado de una manera distinta a todas las otras veces que se ha comportado con mis hijos. Por ejemplo, las veces que salía, era salir con la nana, totalmente diferente, pero el día de ayer y anteayer, lo han disfrutado porque han sido ellos y su papá”, resaltó la madre de los hijos del futbolista.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Christian Cueva se comprometió con Pamela Franco? Esto reveló el futbolista
- Pamela López confirma que pidió más de S/60 mil de pensión a Christian Cueva
- La decisión que ha tomado Pamela López sobre las visitas de Christian Cueva a sus hijos junto a Pamela Franco
- Defensa de Pamela López aclara situación legal de Christian Cueva: “Nunca hubo restricción para ver a sus hijos”
- Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva: “Está en lo suyo y yo en lo mío”
Contenido sugerido
Contenido GEC