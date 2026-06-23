Pamela Franco descarta boda con Christian Cueva. (Foto: Captura de video - "El Reventonazo de la Chola" / Instagram - @pamelafrancoviera)
Pamela Franco descarta boda con Christian Cueva. (Foto: Captura de video - "El Reventonazo de la Chola" / Instagram - @pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

La cantante Pamela Franco se mostró bastante firme al hablar de su relación con Christian Cueva en una reciente entrevista en “El Reventonazo de la Chola”. Si bien aseguró que mantiene un feliz romance con el futbolista, la cumbiambera aseguró que no planea casarse en el corto plazo.

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