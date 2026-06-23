La cantante Pamela Franco se mostró bastante firme al hablar de su relación con Christian Cueva en una reciente entrevista en “El Reventonazo de la Chola”. Si bien aseguró que mantiene un feliz romance con el futbolista, la cumbiambera aseguró que no planea casarse en el corto plazo.

En conversación con la ‘Chola Chabuca’, Pamela Franco aseguró que ha conversado con Christian Cueva sobre la posibilidad de casarse; sin embargo, explicó que, tras un análisis detenido de la situación, descartó dicha opción por diversos aspectos personales.

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“Ha hablado de la posibilidad de casarse. Sí, hablamos, pero después me quedé pensando y dije: ‘No me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre’”, respondió Franco ante la consulta de si ha pensado contraer matrimonio con ‘Cuevita’.

Pamela Franco descarta boda con Christian Cueva. (Foto: Captura de video - "El Reventonazo de la Chola")

Asimismo, Pamela Franco fue enfática al asegurar que sí han conversado sobre la posibilidad de casarse, pero no de una forma seria, ya que ambos son conscientes de las circunstancias personales que atraviesan cada uno.

Según explicó la cantante, no considera oportuno hacer planes de matrimonio mientras existan todavía situaciones por resolver en sus vidas. De esta manera, prefiere mantenerse en la realidad y evitar ilusiones por proyectos que son difíciles de concretar en la actualidad.

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“No, mira, fuera de broma, la verdad que es un tema que no lo tocamos de manera seria, porque dada la situación que todo el mundo sabe, sería loco estar hablando en sueños, la verdad. Entonces a mí me gusta hablar de realidad, es algo que se puede concretar”, precisó.

Pamela Franco descarta boda con Christian Cueva. (Foto: Instagram / @pamelafrancoviera)

Por otro lado, Pamela Franco si reveló que ha conversado seriamente con Christian Cueva la posibilidad de tener un hijo juntos. “Eso sí es un tema que sí lo hemos hablado, pero bueno, por eso es que le estamos empujando un montón a la chamba, porque tú sabes que tener un hijo es una responsabilidad muy grande, así que nos estamos esperando para tenerlo todo a mi lado”, manifestó.