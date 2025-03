Pamela Franco ha sido muy mencionada en los últimos días luego que Pamela López confirmara su participación como invitada de “El valor de la verdad”, donde contará detalles de la difícil relación que mantuvo con Christian Cueva, actual pareja de la cantante de cumbia.

En este contexto, Franco conversó con el diario Expreso y respondió si es que aceptaría sentarse en el sillón rojo para contar su verdad. Al respecto, la cantante fue contundente y aseguró que prefiere no entrar en la polémica.

“No deseo seguir alimentando el morbo, además me gano mi dinero trabajando con lo que tengo, que es mi voz”, aseguró Franco, quien actualmente mantiene una relación con el futbolista Christian Cueva.

Sobre las declaraciones de López en el sillón rojo, Pamela Franco fue clara al restarle importancia. “Ni la menor idea, lo único que te puedo decir que no soy la mala de la película, tampoco la víctima. Creo que todos pasamos por cosas en la vida, buenas malas que te enseñan a ser mejor”, precisó.

“Qué no he pasado que la gente no sabe y quizá nunca sabrá, porque afronto mis cosas, asumo mis decisiones y trato de siempre salir adelante… Se dicen muchas mentiras, hablan hasta del karma y tantas cosas, todo se lo dejo a Dios”, agregó.

Como se sabe, Pamela López contará detalles sobre la relación que mantuvo con Christian Cueva, de quien se separó a finales del 2024 luego de una gran polémica por las constantes infidelidades del futbolista. Además, hubo imágenes de agresiones que ponían al descubierto la inestabilidad del matrimonio.

