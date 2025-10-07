La cantante Pamela Franco sigue recorriendo escenarios a nivel nacional y goza de la aceptación del público. Esta vez, la pareja de Christian Cueva fue invitada al aniversario de Los Caribeños de Guadalupe y se convirtió en una de las más ovacionadas de la noche.
Con un impactante vestido rojo, Pamela Franco cautivó al público de más de 10 mil personas que llegaron hasta el Club Lawn Tennis de Jesús María para celebrar junto a la reconocida agrupación un nuevo año desde su fundación.
LEE: Pamela Franco niega que esté embarazada de Christian Cueva: “Solo descuidé la dieta”
La pareja de Christian Cueva se robó la atención de todos con la interpretación de sus temas “Dile la verdad” y “Mil amores”, que se han convertido en los favoritos del público.
“Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos”, comentó Pamela Franco.
Como se sabe, la carrera como solista de Pamela Franco se encuentra en continuo crecimiento y busca seguir sumando experiencia en escenarios de todo el país.
MÁS INFORMACIÓN: Pamela López exige a Cueva el pago de una deuda para costear tratamiento de su madre: “Necesita para sus medicinas”
Entre sus éxitos más destacados figuran “Dile la verdad” con 41 millones de reproducciones en YouTube, “Amigos, simplemente amigos” con 12 millones de reproducciones y “Cervecero’ con 7.6 millones de reproducciones.