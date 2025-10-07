La cantante Pamela Franco sigue recorriendo escenarios a nivel nacional y goza de la aceptación del público. Esta vez, la pareja de Christian Cueva fue invitada al aniversario de Los Caribeños de Guadalupe y se convirtió en una de las más ovacionadas de la noche.

Con un impactante vestido rojo, Pamela Franco cautivó al público de más de 10 mil personas que llegaron hasta el Club Lawn Tennis de Jesús María para celebrar junto a la reconocida agrupación un nuevo año desde su fundación.

La pareja de Christian Cueva se robó la atención de todos con la interpretación de sus temas “Dile la verdad” y “Mil amores”, que se han convertido en los favoritos del público.

Pamela Franco destacó en concierto de aniversario de Los Caribeños de Guadalupe. (Foto: Instagram)

“Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos”, comentó Pamela Franco.

Como se sabe, la carrera como solista de Pamela Franco se encuentra en continuo crecimiento y busca seguir sumando experiencia en escenarios de todo el país.

Entre sus éxitos más destacados figuran “Dile la verdad” con 41 millones de reproducciones en YouTube, “Amigos, simplemente amigos” con 12 millones de reproducciones y “Cervecero’ con 7.6 millones de reproducciones.