Pamela Franco y Christian Cueva ya no ocultan su relación y tras ser vistos juntos y haber declarado su amor, la pareja no tiene reparos en contar algunos detalles. En una reciente entrevista en Radiomar, la cantante elogió al futbolista y aseguró que le gusta cantar mucho sus canciones y que baila muy bien.

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco.

Por otro lado, Pamela Franco también fue consultada por la denuncia de Pamela López a Christian Cueva por agresión, incluso mostrando las pruebas de una cámara de seguridad. Al respecto, la cantante aseguró que el futbolista no se ha portado mal con ella y que tiene “buena vibra”.

“Él contagia esa vibra que tiene y por eso la gente lo quiere mucho… Pueden decir muchas cosas, pero solo nosotros sabemos lo que pasamos en los tiempos que pasamos, yo he tenido un acercamiento porque mala persona no ha sido conmigo, nos hemos reencontrado en otra etapa… Yo tengo un buen concepto de él y me hace sentir bien”, precisó la cantante.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

