La cantante Pamela Franco reveló que ha enviado una carta notarial a la trujillana Pamela López, todavía esposa de su novio, el futbolista Christian Cueva.

Al ser entrevistada por ‘América Hoy’, Franco evitó revelar detalles del documento, pero aseguró que en los próximos días explicará los motivos de su decisión.

“Ha habido un tema que, la verdad, no me parece. Ya se enterarán porque voy a seguir el curso. De todas maneras, ustedes van a saberlo” , expresó Franco.

¿Por qué Pamela Franco envió una carta notarial a Pamela López?

El contenido de la carta notarial no fue revelado, sin embargo, la cumbiambera dejó en claro que busca defender su imagen ante posibles difamaciones.

“Hay cosas que se pueden permitir, hay cosas que son parte del chisme y que, aunque sean mentira, a veces se dejan pasar”, comentó Franco.

No obstante, también enfatizó que hay declaraciones que no está dispuesta a tolerar: “Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto. No me parece justo que se digan cosas tan a la ligera”.