Luego de un 2024 marcado por escándalos, especialmente por su relación con el futbolista Christian Cueva, Pamela Franco inició el 2025 ofreciendo un concierto a más de 6 000 personas en Lima Norte.

Muy entusiasmada, la intérprete, conocida por sus versiones de “Dile la verdad” y “Mil amores”, expresó gratitud a su público, con un mensaje motivacional.

“Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. La vida es lo más valioso que tenemos. Por ello debemos cuidarla en todo momento. Me he caído pero también me he levantado. Gracias por todo”, dijo el 1 de enero, en el Palmeras Festival de Trapiche.

Antes de su presentación, Franco fue precedida por otros artistas como Barrio Fino, Alexander Abreu, La Charanga Habanera y Brunella Torpoco.

“Quiero que mi música siga siendo una fuente de alegría para todos mis fans”, comentó, para luego añadir: “Empezar el año cantando y bailando con ustedes en el exitoso Festival Palmeras ha sido la mejor manera de seguir soñando juntos, por un 2025 lleno de éxitos para todos”.