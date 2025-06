La orquesta de Pamela Franco atraviesa un difícil momento luego que varios integrantes decidieron abandonar su agrupación, alegando escasez de presentaciones y diversos problemas de coordinación.

Dicha revelación fue dada a conocer por el programa “La Noche Habla”, donde uno de los excoristas de Pamela Franco habló sobre los motivos por los que se alejó de la agrupación de cumbia.

“Decidí irme porque había pocas oportunidades de actuación. Esa fue la razón principal”, afirmó. Además, aseguró que, al menos cinco de sus compañeros, también optaron por dar un paso al costado por motivos similares.

Cabe resaltar que el problema no era solo la cantidad de contratos, sino también la desorganización interna. El excorista Diego precisó que a menudo se les informaba que no había eventos, pero luego “se terminaba llevando a un grupo reducido de la orquesta, dejando a otros sin oportunidades”.

Muestran la cantidad de conciertos que tiene la orquesta de Pamela Franco al mesa.

Elvis Chamorro, exintegrante del staff técnico de la orquesta de Pamela Franco, también dio un paso al costado y sus motivos coinciden con los de los músicos; sin embargo, añade un punto crucial: el trato distante con la líder del grupo.

“Me retiré de la orquesta porque en la agrupación no hay buena coordinación. Ella nunca nos hablaba a nosotros, no nos decía: ‘Chicos, ¿cómo están? ¿Están bien sus pagos? ¿Están mal sus pagos?’”, explicó a un programa de espectáculos.

“Las presentaciones empezaron a bajar. Viajaban toda la orquesta y los de staff estábamos abandonados a un lado. No me daban razón ni respuesta de por qué motivo nos estábamos quedando. Como que no importábamos, mejor dicho”, añadió.