La cantante sostuvo que no pretende silenciar las opiniones de nadie, pero que no tolerará insultos | Foto: Captura de Instagram (@arribamigente.oficial) / Archivo EC / Composición EC
La cantante sostuvo que no pretende silenciar las opiniones de nadie, pero que no tolerará insultos | Foto: Captura de Instagram (@arribamigente.oficial) / Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

Desde Ventanilla, la cumbiambera Pamela Franco se pronunció para ratificar su denuncia por presunta violencia psicológica contra Pamela López, luego de que días atrás la expareja del futbolista Christian Cueva no asistiera a una citación en la Subprefectura Distrital de Miraflores.

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