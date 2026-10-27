Desde Ventanilla, la cumbiambera Pamela Franco se pronunció para ratificar su denuncia por presunta violencia psicológica contra Pamela López, luego de que días atrás la expareja del futbolista Christian Cueva no asistiera a una citación en la Subprefectura Distrital de Miraflores.

Durante un homenaje recibido en el distrito chalaco, la artista sostuvo que acudió a las autoridades para detener los insultos en medios de comunicación y redes sociales, indicando que busca marcar un límite entre la libertad de opinión y los insultos.

“Yo no quiero callar a nadie, la libertad de opinión y de expresión existe, pero se están extralimitando... Respeto la opinión de lo que cada quien pueda pensar de mí, pero creo que para todo hay un límite”, dijo en declaraciones para Latina TV.

Para luego agregar: “Quiero dar una lección porque en general no están llevando bien el tema de libertad de expresión a un tema de poner adjetivos, de insultar y denigrar a personas. Yo no soy nadie para catalogar, señalar ni menos para desear el mal a nadie”.

Pamela Franco presentó una denuncia contra Pamela López por presunta afectación psicológica tras comentarios emitidos en el programa de streaming “Vale Todo”, relacionados con la cantante y su club de fans. El caso deberá ser evaluado por las autoridades competentes.[1][2]

Origen del caso y citación pendiente

El proceso legal comenzó el 13 de octubre en la comisaría de San Antonio, en Miraflores. La medida se tomó después de que el 10 de octubre, en el programa de internet “Vale Todo”, López calificara como “clandestinas” a la intérprete y a las integrantes de su club de fans.

Como parte del trámite, la Subprefectura de Miraflores citó a ambas partes. Sin embargo, López no acudió a la reunión. En tanto, Magaly Barrientos, abogada de Franco señaló que esta ausencia se justificó por un supuesto viaje, pero afirmó que no se presentaron pasajes ni documentos que prueben dicha salida.

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