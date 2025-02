Pamela Franco y Christian Cueva han demostrado que su amor puede superar las críticas, por lo que no se ocultan más y suelen compartir detalles de su romance. Recientemente, la pareja celebró San Valentín de una forma peculiar, ya que la cantante recurrió a sus redes sociales para hacer una emotiva publicación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó un post en el que menciona: “Cosas que siento por mi amor, pero él no lo sabe”. El texto estuvo acompañado de una imagen en la que ambos se miran enamorados.

En su siguiente publicación, la cantante hace una lista de cosas que le gustan de su pareja, para luego finalizar con un romántico “Lo amo”. Sin duda, Pamela Franco y Christian Cueva atraviesan un buen momento en su relación.

“Amor cuando se preocupa por mí”, “Es mi lugar seguro”, “Amo cuando me abraza, me da paz”, “Aún me pone nerviosa cuando me dice cosas lindas”, “Lo extraño cuando no está”, “Amo cuando es romántico”, “Es el amor de mi vida”, son los mensajes de Pamela Franco.

Pamela Franco compartió romántico mensaje dedicado a Christian Cueva. (Foto: Captura de Instagram)

¿Pamela Franco se casará con Christian Cueva?

Pamela Franco y Christian Cueva han llamado una vez más la atención de los medios de espectáculos y de sus seguidores en las redes sociales, luego de que la cantante de cumbia mostrara que tiene un anillo. Tras esto, surgieron muchas especulaciones sobre una posible boda con el futbolista, ya que ambos están viviendo un gran momento en su relación. Incluso, muchos consideraron que la joya era un regalo de Cueva por San Valentín, debido al diseño con una piedra en corte corazón brillante. En ese sentido, un especialista analizó el aro y estimó un posible precio, lo que ha generado aún más expectativas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

Tras las recientes especulaciones sobre un posible matrimonio entre Pamela Franco y Christian Cueva en las redes sociales, la cumbiambera concedió una entrevista al diario Expreso para poner fin a los rumores y revelar que fue ella quien se compró esa joya, ya que le llamó mucho la atención. Además, Franco pidió que pararan con las habladurías y dejó en claro que no tiene como prioridad comprometerse por ahora, ya que está enfocada en otros proyectos y en el reciente fallecimiento de su padre.

“Realmente me da risa que apenas hago algo, de inmediato salen con cada cosa, la gente se pasa de ociosa. Bueno, para que quede claro todo esto, yo me lo compré, me gustó y lo adquirí. Ya pues, paren con esos cuentos. Personalmente quiero ser feliz y no es necesario casarse, al menos no es parte de mi forma de ser y pensar”, dijo la pareja de Christian Cueva.

