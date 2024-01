Karla Tarazona se pronunció tras el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada. La conductora dejó en claro que no piensa opinar sobre la presunta infidelidad del cumbiambero por el bienestar del hijo que tiene con el cumbiambero.

“No he hablado y no pienso hablar tampoco, voy a dejar en claro las cosas porque estoy cansada que me escriban y que me estén llamando por un problema que a mí no me compete. Yo no soy protagonista ni antagonista, a ellos tienen que preguntar”, indicó en diálogo con ‘Todo se filtra’.

“Tengo un niño a quien tengo que cuidar y salvaguardar su estabilidad emocional. Es mi hijo, hijo de él también y por respeto a mi hijo y a sus hijos, que son unas criaturas, sobre todo la mayor que ya ve redes sociales, al igual que mis hijos, yo no pienso tocar el tema, no pienso hablar de esta situación porque no tengo vela en este entierro”, agregó.

En esa misma línea, la conductora de televisión pidió a la prensa que dejen de escribirle porque no se pronunciará al respecto y exigió que se respeta la privacidad de sus menores hijos.

“Si voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas. No tengo nada que ver. Yo no sé absolutamente nada y sé que como conductora en el que se hablan de estas cosas lo que yo diga va a repercutir y eso va a molestar la estabilidad emocional de mi hijo”.

Por último, dejó en claro que el único tipo de comunicación que tiene con el cumbiambero es como padres. Con esto recalcó que no opinará nada sobre el ampay que protagonizó su expareja.

“Yo hablo (con Christian) temas de mi hijo y eso va a ser siempre, de vida personal y privada, no tengo por qué preguntarle ni decirle nada. No pienso tocar más el tema, no me interesa hablar del pasado. No tengo nada que ver. No voy a opinar ni para bien ni para mal”, explicó.