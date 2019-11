Pamela Franco no se quedó callada luego que Karen Dejo manifestara que le podría ser infiel a Christian Domínguez debido a que era una “chica de mundo”.

En una entrevista con el diario Trome, la conductora de “¡Se pone bueno!” sostuvo que le tiene sin cuidado lo dicho por la chica reality puesto que no la conoce; sin embargo, le advirtió que tenga "cuidado con lo que sale de su boca".

“Me da pena la verdad, porque ella no me conoce, no me puedo sentir mal por sus palabras. Es mayor que yo, ya ha vivido, tiene una hija, aparte que ella no puede hablar de una persona que no conoce. La verdad es que no le doy importancia porque no existe para mí”, indicó la bailarina de “Alma Bella”.

“Es un adjetivo fuerte el que usó para una persona que no conoce. Ha sido muy ligera al hablar, debería cuidar sus palabras y fijarse en sí misma. Por como habla, interpreto cómo es ella. Me afectaría si viniera de una persona que considero o que es amiga mía, lo único que le puedo decir es que tenga cuidado con lo que sale de su boca”, añadió Pamela Franco.

Asimismo, la bailarina le pidió a lo morocha que sus comentarios y consejos se los haga llegar en privado a su amigo Christian Domínguez.

“Si es amiga de Christian, que hable de él, no de mí. Yo no sé por qué la gente no se preocupa por su vida. Si dice que es amiga de Christian y se preocupa por él, debe tener su número telefónico, que lo llame, las amistades verdaderas no hacen declaraciones en medios”, precisó.