Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a dar muestras de que su relación se mantiene firme y sólida pese a las críticas. La cantante acaba de sorprender al futbolista con un romántico detalle en Ecuador, luego de varias semanas alejados.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela Franco reveló que viajó hasta Ecuador para visitar a su pareja, quien juega en un club de dicho país. Franco habría viajado hasta el país del norte para celebrar el cumpleaños de ‘Cuevita’.
Fiel a su estilo romántico, Pamela Franco preparó una gran sorpresa para celebrar el cumpleaños de su amado y le obsequió una maleta roja, aparentemente de una conocida marca de lujo.
“Te amo. No sabía cómo sorprenderte. Te amo mucho y todo lo que hago por ti es con amor”, escribió Franco junto al video en mención.
Por si fuera poco, Pamela Franco también adornó el cuarto de Christian Cueva con globos de corazones y pétalos de rosas. “Te amo mi amor. Quiero verte sonreír siempre. Lo mejor para ti hoy y siempre”, escribió.
De esta manera, Pamela Franco demostró que su relación con Christian Cueva marcha bien y que los rumores en torno a una presunta ruptura por su relación a distancia son falsos.
