Pamela Franco y Christian Cueva vuelven a dar muestras de que su relación se mantiene firme y sólida pese a las críticas. La cantante acaba de sorprender al futbolista con un romántico detalle en Ecuador, luego de varias semanas alejados.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela Franco reveló que viajó hasta Ecuador para visitar a su pareja, quien juega en un club de dicho país. Franco habría viajado hasta el país del norte para celebrar el cumpleaños de ‘Cuevita’.

Fiel a su estilo romántico, Pamela Franco preparó una gran sorpresa para celebrar el cumpleaños de su amado y le obsequió una maleta roja, aparentemente de una conocida marca de lujo.

“Te amo. No sabía cómo sorprenderte. Te amo mucho y todo lo que hago por ti es con amor”, escribió Franco junto al video en mención.

Pamela Franco le dio obsequio a Christian Cueva.

Por si fuera poco, Pamela Franco también adornó el cuarto de Christian Cueva con globos de corazones y pétalos de rosas. “Te amo mi amor. Quiero verte sonreír siempre. Lo mejor para ti hoy y siempre”, escribió.

Pamela Franco lleno con globos y pétalos de rosas habitación de Christian Cueva.

De esta manera, Pamela Franco demostró que su relación con Christian Cueva marcha bien y que los rumores en torno a una presunta ruptura por su relación a distancia son falsos.