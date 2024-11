Pamela Franco, cantante y actual pareja de Christian Cueva, respondió públicamente a los comentarios de una amiga de Pamela López, expareja del futbolista, quien, durante una transmisión en vivo desde una piscina, gritó un insulto dirigido a ella. La intérprete no se mostró afectada por el exabrupto, pero sí dejó en claro que espera ser respetada.

“Hay que tener respeto. Yo no me siento aludida por ningún insulto en particular, cada quien que sea feliz como quiera serlo y yo lo estoy, entonces no me enfoco en otras personas”, manifestó en declaraciones para el programa “Amor y Fuego”.

Franco también aprovechó la oportunidad para referirse a las imágenes que exhiben a Cueva, en una fiesta con sus amigos y sin ella, mostrándose indiferente a los rumores de una posible infidelidad.

“Yo confío en mí misma, no soy niñera de nadie, él es una persona adulta y creo que cada quien sabe lo que hace”, afirmó sobre las imágenes difundidas por Magaly Medina.

¿Qué dijo Pamela López por donaciones que recibió en TikTok?

Por su parte, Pamela López, quien sorprendió al realizar una transmisión en vivo desde una piscina en TikTok, se mostró muy activa en sus redes sociales y bromeando sobre varios temas personales. Esta publicación marcó el inicio de su carrera como influencer, con la que bromeó debido a sus supuestas necesidades económicas.

En uno de los momentos más comentados, López hizo una divertida referencia a su cuenta de Netflix, que, según ella, Christian Cueva dejó de pagar. “Gracias por los regalitos, jajaja”, expresó en relación a los donativos que sus seguidores le enviaron. “Es para pagar mi cuenta de Netflix”, añadió entre risas.

¿Qué apodo de cariño le puso Christian Cueva a Pamela Franco?

A pesar de las tensiones entre ambas, la relación de Franco con Cueva parece tener solidez. El futbolista, en una reciente entrevista con Radio Nueva Q, reveló que llama a Pamela Franco “Minnie”, un apodo cariñoso que ella aprecia.

Por su parte, el futbolista aprovechó para aclarar rumores sobre su salida nocturna, indicando que se trató de una salida con amigos y reiteró su apoyo a la carrera de Pamela. “Voy a estar apoyándola siempre”, dijo para luego autodenominarse como “el último romántico”.