Pamela Franco sorprendió a Christian Cueva con su aparición en el programa “Esta noche”, donde la cantante no solo tuvo emotivas palabras hacia el futbolista, sino que también aprovechó para declararle su amor con mucha emoción.
Ya en el set del programa de la Chola Chabuca, la cantante apareció interpretando el tema “Dile la verdad”. Acto seguido, frente a ‘Cuevita’, no pudo contener las lágrimas al explicar qué es lo que siente por el futbolista.
“Sería imposible describirlo y la gente puede decir muchas cosas. Yo estoy segura de que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, lo toco, le hablo”, dijo Pamela Franco.
“Y en cada momento que hemos pasado, yo sé que más que decirle te amo, cuando lo miro expreso todo”, añadió la cantante con lágrimas en los ojos.
Por su parte, Christian Cueva respondió a la romántica declaración con emotivas palabras, resaltando el valor de Pamela Franco y destacando sus cualidades.
“Sé el noble corazón que ella tiene, la mujer que es. Sé de qué familia viene y sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Y esos detalles dice mucho de lo que sentimos”, precisó el futbolista.
“En realidad, el corazón que tiene, la nobleza que tiene, la humildad. Ella no me ve las cosas que puedo cometer, los errores que puedo cometer, siempre me habla. Ella como yo queremos seguir una misma línea”, finalizó.
